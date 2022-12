Paula Echevarría estrena el flequillo que será el más pedido en las peluquerías este 2023

Como todos los años, las 'celebrities' aprovechan que ya estamos en diciembre para estrenar un cambio de look y empezar el 2023 con una nueva imagen. Ya nos lo han mostrado Zendaya y Jenna Ortega (Miércoles Addams), pero parece ser que ahora le ha llegado el turno a Paula Echevarría.

La actriz e 'influencer' estuvo ayer en la final de Got Talent, donde es uno de los jueces junto a Risto, Edurne y Dani Martínez, por lo que quiso darlo todo en esta última noche del programa e impresionar a todos con su look. Para esta ocasión tan especial, la vimos con un vestido asimétrico azul con lentejuelas, pero nosotras no pudimos apartar la mirada de su pelo.

Al parecer, Echevarría estrenaba nuevo corte de pelo, atreviéndose con un flequillo cortina que nos ha dejado a todos impactados. Aunque puede ser que la actriz haya hecho lo mismo que Aitana y llevar un postizo, lo cierto es que promete ser uno de los más pedidos en las peluquerías este 2023 pero, ¿qué tiene para que sepamos que va a triunfar tanto?

"Paula Echevarría luce un flequillo de estilo cortina que queda largo por los laterales, para enmarcar todo el contorno del rostro. Es una opción ideal para darle un giro más llamativo a su recogido 'top kont' de acabado pulido, y también le aporta un aire más juvenil y fresco", nos explica Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera.

Se trata de una opción segura, ya que es un estilo favorecedor para todo el mundo, por lo que es imposible que sea un fiasco cuando nos lo cortemos y así nos lo asegura la experta. "Este tipo de flequillo suele favorecer a todo tipo de rostros, puesto que ayuda a armonizar las facciones al darles una apariencia más ovalada. También es muy recomendable a la hora de disimular frentes anchas. Además, no exige mucho mantenimiento, por lo que es una buena opción para estrenarse con el flequillo", concluye Llata.

Y es que su fácil mantenimiento va a ser una de las razones por las que más vamos a ver este flequillo en 2023, aunque es en el peinado donde puede haber alguna complicación. Para que sea todo mucho más fácil, hemos hablado con Charo García, directora de Ilitia Beauty & Science, para que nos explique el paso a paso para un peinado de profesional.

Así es cómo tienes que peinar un flequillo como el de Paula Echevarría

"Antes de empezar, aplicaremos un producto de 'styling' sobre el cabello húmedo, para que sea más fácil de trabajar y se mantenga intacto por más tiempo. Para peinarlo utilizaremos el secador y un cepillo redondo, dirigiendo el pelo primero hacia delante y luego hacia atrás. Usaremos el mismo aire del secador para ayudar a abrirlo ligeramente, pero buscando un acabado muy natural y relajado. Los mechones de los laterales también los trabajaremos con secador y cepillo, aunque podemos darles un toque de plancha al final para quitarles el encrespamiento y que se ajusten bien a la forma del rostro", nos desvela.

