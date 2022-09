El 'eyeliner' más viral tiene truco: cómo conseguir un delineado perfecto (¡con plantillas para no salirte de la raya!)

Los amantes beauty de verdad están constantemente bombardeados por tips de belleza para sus rutinas o su maquillaje, sobre todo en redes sociales. Y, si hay una que se ha dado cuenta (¡antes que tú!) de que te encantan los trucos de maquillaje es TikTok, por eso, te saltan tantos videos de gurús que prometen un colorete perfecto con productos caseros, sin cosméticos, o una raya del ojo kilométrica y recta solamente con una horquilla. Pero, que no te engañen, si de verdad quieres conseguir un eyeliner perfecto, como el de las influencers o modelos, no se hace a pulso, existen trucos y no son horquillas.

Ni es cuestión de práctica ni de suerte, hay personas que por mucho que entrenen no conseguirán nunca hacer la raya del ojo del mismo grosor ni largura (¡algunas no logran ni hacerla recta!) y no pasa nada, porque el truco para hacerlas realmente perfectas, y que usan la mayoría de profesionales, es una plantilla para delinear. Sí, has leído bien, si de verdad no quieres salirte de la raya y conseguir la forma en el ojo que tú quieras, deberías probarlas. Hay distintos tamaños y formas perfectas para pintar no solo el eyeliner también las sombras del ojo con la silueta que quieras.

Si nunca has visto o tenido estas pegatinas que te ayudan a trazar una raya digna de maquillador, en Amazon tienes disponible un pack con diferentes plantillas para delinear que te encantarán y no solo por el precio: siete euros, también por su fácil uso y su practicidad. Sea como sea la forma de tu ojo, seguro que con este kit encuentras la plantilla ideal.

Ocho piezas distintas para los diferentes gustos de 'eyeliner'. Amazon

Qué 'eyeliner' pega con tu estilo

Si has tomado nota de cómo conseguir un eyeliner perfecto, según el lookazo que lleves cada día, ahora solo tienes que elegir el color que más te pega. ¿Eres del team clásico negro o prefieres agrandar tu mirada con el blanco?

El clásico de toda la vida, el negro elegante…

La pequeña punta de pincel hace que cada trazo sea increíblemente fluido para conseguir un acabado definido. Primor

… pero, ¿sabías que el blanco agranda tus ojos?

Crea el look cat eye perfecto o da rienda suelta a tu creatividad con este ‘eyeliner’ de larga duración. Primor

¡Aporta color y moda a tu mirada! Sin duda, los eyeliners de colores es lo que se lleva ahora, no dejes escapar los tonos de la marca Mina hiperpigmentados porque te encantarán.

¡Hasta ocho colores distintos! Primor

