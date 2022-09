El cuarzo rosa es el nuevo aliado 'beauty': te contamos por qué y te enseñamos cómo introducirlo en tu rutina

Si eres una beauty lover sabrás que la cosmética no es el único ingrediente para conseguir un cutis radiante, saludable y bonito. Una rutina completa y efectiva (¡que es lo más importante!) requiere de instrumental de lo más variado para conseguir un cutis con los poros despejados pero sin generar rojeces o irritaciones, como es el caso de los cepillos de silicona eléctricos. O para que los activos de nuestros sérums y cremas penetren mejor en nuestra piel. También para acabar con las ojeras y las bolsas de los ojos, difuminar algunas de las arrugas más temidas o, simplemente, para evitar la flacidez del rostro a largo plazo.

Pero, de todas las propuestas posibles, hay uno en especial que parece estar cogiendo la delantera. Y no hablamos de un instrumento concreto, sino del material con el que se fabrican: ¿ya usas el cuarzo rosa? Esta piedra tiene propiedades reconocidas que ayudan, entre otros, a mejorar nuestras rutinas nocturnas, pues tiene un efecto calmante que es de agradecer tras la limpieza y, además, facilita, a través del masaje, la apertura de poros para que los cosméticos penetren en nuestro cutis como es debido. Para beneficiarse de ambas, lo mejor es contar con un jade roller rosa que nos ayude a lograrlo con facilidad.

El rodillo de cuarzo rosa de la marca Sephora. Sephora

Una solución conocida en el mundo beauty que poco tiene que ver con la que hemos encontrado en el catálogo de Primor. Se trata de un bote, firmado por You are the Princess, pensado para verter nuestros cosméticos (sérum, tónico o agua micelar) favoritos que tiene un corazón de piedras de cuarzo rosa que ayudará a ayudará a devolver el brillo energía a las pieles apagadas. ¿A qué esperas para hacerte con uno y comprobar cómo es el glow natural que aporta el cuarzo rosa?

El corazón es de cuarzo rosa para devolver el brillo natural al cutis. Primor

