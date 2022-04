No es ningún secreto que la clave para lucir un rostro perfecto pasa por una buena rutina de hidratación facial, aunque no es la única medida recomendada para lograrlo. En la combinación de este paso beauty con una correcta limpieza diaria está el éxito. De hecho, es más que beneficioso empezar nuestra sesión de cuidados por esta última tarea, para mantener un orden correcto de aplicación de cosméticos que nos llevará a conseguir nuestro objetivo final: que la piel de nuestra cara esté impecable, rejuvenecida y libre de arrugas y marcas de expresión (o, al menos, que estas estén lo menos acentuadas posibles).

Una vez limpio el rostro, nos enfrentamos a la hidratación que, por supuesto, es mucho más que aplicar cualquier crema de forma rápida. En este apartado de cuidados, entran en juego cosméticos, más allá de las faciales, como tónicos, sérums y tratamientos específicos para aliviar ciertas imperfecciones. Otro fundamental de esta rutina es el contorno de ojos, unos hidratantes destinados exclusivamente a la zona con la piel más delicada de la cara (¡y del cuerpo!). Estos productos deberían estar en nuestro neceser mucho antes de que las primeras líneas de expresión en el área de los ojos comenzaran a aparecer para garantizar que se mantiene rejuvenecido durante más tiempo.

Pero no podemos decantarnos por cualquier contorno de ojos, ya que debemos dar con el que mejor satisface nuestras necesidades y por aquellos que ofrecen un tratamiento completo... como el Daywear eye lote de Estée Lauder. Este set, además de incluir un cosmético exclusivo para tratar la zona, está compuesto por una mini talla (para que no tengamos que renunciar a nuestra rutina beauty aunque no estemos en casa) y por un sérum de reparación nocturno para que nos despertemos como nuevo. ¿Lo mejor? Que este kit está rebajado en PerfumesClub un 37% y puede ser tuyo por poco más de 20 euros.

Este kit incluye tres cosméticos para conseguir un rostro impecable. Perfumes'Club

Paso a paso para sacarle partido

La aplicación de todos los cosméticos incluidos en este set puede ser tanto diurna como nocturna, aunque, eso sí, debe hacerse después de la piel limpia y antes de la crema hidratante. El sérum es, quizás, el que más especificaciones puede tener puesto que, para obtener el máximo beneficio, debemos aplicarlo masajeando suavemente por el rostro y cuello para que toda la piel de la zona absorba los nutrientes que le aporta esta fórmula cosmética.

Con esta sencilla rutina conseguiremos la máxima hidratación de la zona del contorno de ojos, ya que los productos empleados están formulados con extracto de pepino y anti oxidante Daywear. Gracias a ello podremos combatir los primeros signos del envejecimiento, puesto que rellena las líneas de expresión, al tiempo que aporta frescura y ayuda a reducir el daño de los agentes externos y la aparición de bolsas y ojeras. ¿Quieres un último tip para sacarle el máximo partido? Si guardas estos cosméticos en un lugar frío obtendrás una sensación de frescura extra que renovará tu rostro y eliminará los signos de fatiga.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Perfumes Club y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.