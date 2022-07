El champú sólido de Kriim: estos son los motivos por los que ya has oído hablar de él... ¡y lo necesitas!

Es el de siempre, el que usaban nuestras abuelas (¡y también las suyas!); y, después de una larga temporada de exilio, parece que ha vuelto para reafirmar que es la mejor opción para nuestro cabello. Hablamos del champú sólido, elaborado con ingredientes naturales que mimen de nuestro pelo al tiempo que lo hacen del planeta, y es que, ¿sabías que una pastilla equivale a tres botes de plástico de 250 gramos cada uno? Un argumento de peso para pasarse a esta modalidad de limpieza del cabello que, sin embargo, no es la única: estas fórmulas suelen tener un INCI muy bueno que no daña el cuero cabelludo ni empeora la estética de la melena, al no incluir sulfatos ni siliconas.

Quizá, todo ello sea lo que mejor justifique su vuelta a los neceseres de muchas, aunque todavía haya algunas que le tengan miedo. Porque no hacen tanta espuma, porque son difíciles de aplicar o de aclarar... pero nada más lejos de la realidad: si uno elige alguna de las marcas que ya triunfan, las posibilidades de acierto son muchísimas. Y nosotras, que somos bastante fieles a las fórmulas en pastilla, podemos decirte que una de las marcas con las que más fácil es iniciarse en este mundo es Kriim.

El neutro está indicado para todo tipo de pelo. Kriim

Si ya te has convencido de que las opciones sólidas son las que tu melena necesita, ahora necesitas hacer una inmersión en el universo de las formulaciones. Para empezar, debes saber que este de Kriim es el indicado para empezar: es compatible con todo tipo de cabello y no incluye ni SLS y SLES (los sulfatos que hacen que el champú produzca espuma, pero de alta toxicidad) ni conservantes artificiales. El neutro está compuesto por aceite de coco para hidratar, acondicionar y aportar brillo al cabello, además de aportar proteínas, vitaminas E y K, magnesio, hierro y potasio. Se trata, de hecho, de la formulación más equilibrada de todos los champús sólidos de la marca, y con una aplicación ligera se consigue una potente y eficaz espuma. ¿No crees que son motivos suficientes para probarlo ya?

¿Graso, seco o dañado?

Aunque la opción neutra es la ideal para iniciarse en el mundo de los champús sólidos, no es la única disponible en el catálogo de Kriim. Es más, hay algunas específicas para tratar los problemas más comunes del cabello: el exceso de grasa, la sequedad y las puntas abiertas. ¿En qué se diferencian? En los ingredientes naturales principales: pomelo para el primero, que retira el exceso de sebo y aporta volumen; coco para el segundo, que hidratar y acondiciona; y chocolate para el tercero, que nutre y repara el pelo dañado y aporta suavidad y brillo.

De izda. a dcha., el champú para pelos grasos, secos y dañados. Kriim/20deCompras

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Kriim y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.