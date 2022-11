El ácido glicólico, ¿sus propiedades nos ayudan a envejecer mejor?

El ácido glicólico está presente en muchos de los cosméticos, serums sobre todo, que usamos para la piel. A partir de los 35 años es importante que incluyas este producto en tu rutina de belleza, ya que la crema hidratante, por sí sola, no será suficiente. Pero, aunque seguro que te suena el ácido hialurónico o el colágeno, quizás no sepas cómo puede ayudarte el ácido glicólico. Un componente que tiene propiedades beneficiosas para que envejecer no sea un sprint imparable.

Mejora la textura de la piel

Una de las principales propiedades del ácido glicólico es que consigue exfoliar hasta las capas más profundas de la piel. Esto tiene ventajas, como la mejora de su textura. Tal vez, hayas notado que debido a la edad, la piel no está tan tersa y presenta irregularidades. Esto puede resolverse con el uso de un producto que contenga ácido glicólico, aunque va a ser necesario que lo utilices con frecuencia para poder ver los resultados.

Elimina manchas

Otro de los problemas asociados al envejecimiento es la aparición de las manchas. Esto tiene mucho que ver con la falta de protección de la piel frente al sol. Pero, no solo en verano, también en invierno. Aunque tras las nubes tú no veas el sol, esto no significa que los rayos ultravioleta no estén impactando en tu piel. Lo hacen y, a largo plazo, las consecuencias las puedes empezar a ver en forma de manchas o lentigos solares.

Cuando estas manchas aparecen, es indispensable actuar cuanto antes. Debido a la exfoliación profunda que te ofrece el ácido glicólico, lograrás una mejoría notable de la piel y que esta se regenere. En las etapas iniciales, las manchas se irán con rapidez, pero si hay algunas que ya llevan años contigo, no te preocupes. Necesitarás más paciencia y constancia para empezar a ver los primeros resultados. En estos casos tal vez será necesario que recurras a algun tratamiento complementario indicado por un dermatólogo.

Minimiza arrugas

"La arruga es bella", ¿te suena? Es cierto que una piel con marcas de expresión, pero saludable, puede verse muy bien. Pero hay arrugas que pueden ser tan profundas que si no les pones freno pueden resultarte incómodas. Uno de los efectos del ácido glicólico es la minimización de arrugas gracias a esa exfoliación de la que hablábamos antes y a la estimulación del colágeno, otra propiedad destacable de este ácido.

Estimula la producción de colágeno

¿Por qué es tan importante que tengas entre las manos un producto que te ayude a aumentar la producción de colágeno? Pues, porque a partir de los 30 años tu cuerpo ya no lo produce en las cantidades necesarias como para mantener esa piel joven y tersa de la que disfrutabas a tus 20. Es algo normal, forma parte del proceso de envejecimiento, pero puedes ponerle freno o retrasar al máximo sus consecuencias con el ácido glicólico.

Ahora ya sabes cómo este producto puede ayudarte a mantener la belleza de tu piel. Aunque, recuerda que tus hábitos también van a influir. Puedes ser constante con la aplicación de este producto, pero si fumas, por ejemplo, o no comes bien, al final tu piel lo terminará reflejando. A ella no la puedes engañar. Por lo tanto, no te olvides de cuidar el interior, al mismo tiempo que usas productos como este que acabas de descubrir.

