El aceite corporal que ha sido galardonado por los que más saben de belleza se va a convertir en tu hidratante favorito

Ya sea porque no hemos dejado de insistir en su importancia o porque hemos comprobado sus beneficios, nuestra rutina facial básica no se entiende sin una buena crema hidratante. Este cosmético, aunque no es el único que debería forma parte de este ritual, sí que es de los más importantes, puesto que nos ofrece un tratamiento indispensable para cualquier piel: la hidratación. Aunque sí que debemos saber la tipología de nuestra dermis para escoger la más adecuada según sus características, lo que está claro que todas necesitan estar nutridas para tener un aspecto jugoso y para evitar que las imperfecciones y el paso del tiempo dejen huella en ella.

No ocurre lo mismo con la piel del cuerpo, puesto que con ella no somos tan conscientes. Y dado que es nuestro órgano más grande, bien merece un poco de atención. Claro que, tenemos que reconocer que eso de salir de la ducha, aplicarnos crema y tener que esperar a que se absorba no nos motiva para adquirir esta rutina. Por suerte, podemos guiarnos por las recomendaciones de los que más saben de belleza para dar con cosméticos que nos van a ayudarla a mantenerla. Estos expertos han galardonado un aceite de rápida absorción que se va a convertir en tu nuevo hidratante corporal favorito. Se trata del Golden Radiance body oil de Freshly Cosmetics que ha sido reconocido, como también lo fue el tratamiento antiacné de la marca, en los Beauty Shortlist Awards. ¿Quieres descubrir por qué?

Este aceite corporal es un cóctel de vitaminas para nuestro cuerpo. Freshly Cosmetics

Su principal acción es nutrir en profundidad nuestra piel, dejándola suave y tersa. Lo consigue gracias a la combinación de 12 aceites vegetales presentes en su formulación, entre ellos, el de jojoba (para aportar elasticidad y firmeza) o el de macadamia (que previene el envejecimiento cutáneo). Pero ¡aún hay mucho más! Para aplicarlo, solo tienes que agitarlo y aplicarlo después de la ducha con la piel todavía húmeda. Así conseguiremos que se absorba más rápido. También se puede aplicar con la dermis seca, pero tendremos que esperar unos minutos más a que se absorba.

Trata estrías y celulitis

El Golden Radiance body oil de Freshly Cosmetics también está formulado para tratar las estrías y las cicatrices y, también, la celulitis, a través de sus ingredientes naturales que aportan elasticidad a la piel y promueven la producción de colágeno. Además, estos aceites también regeneran la piel y le ofrecen un cóctel antioxidante para mantenerla joven y saludable. Para conseguir los mejores beneficios anticelulíticos, podemos realizar un masaje comenzando por los tobillos con movimientos circulares. Debemos ejercer presión hasta llegar a las caderas. Eso o ayudarnos de algún dispositivo de masaje específico.

La combinación perfecta

Para conseguir los mejores resultados, podemos combinar este aceite con el sérum de piernas cansadas de la firma, el Hyaluronic Energy Body Serum, un cosmético con efecto calmante que, además, reduce la hinchazón y la retención de líquidos. Asimismo, su formulación también mejora la firmeza y la elasticidad de la piel. Pero, ¿cómo los aplicamos?

El Golden Radiance se puede aplicar tanto por la mañana como por la noche, mientras que el sérum para piernas cansadas es de uso nocturno.

Aplica el aceite tal y como hemos explicado arriba y, justo antes de ir a dormir, extiende varias pulsaciones del sérum por todo el cuerpo, realizando un suave masaje con movimientos circulares.

