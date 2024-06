Los efectos del sol en el acné: seca los granitos y otros mitos que desmienten los expertos

Teniendo en cuenta que más del 80 por ciento de la exposición a la radiación ultravioleta ocurre en nuestra vida diaria, sin necesidad de tumbarnos en la toalla y 'tomar el sol', hay que tener cuidado para no provocar efectos indeseados. Y es que proteger la piel todos los días del año es fundamental para frenar el envejecimiento prematuro.

"La protección solar, además, debe servirnos para controlar el posible empeoramiento de afecciones cutáneas como la sensibilidad o el acné", explica el dermatólogo Adrián Alegre, de Garnier. Entonces, ¿el sol no seca los granitos? Si quieres la respuesta, sigue leyendo.

La exposición solar incrementa la producción sebácea

La exposición solar incrementa la producción sebácea, tapona los poros y exacerba los brillos, Pexels

Desde Garnier, el doctor Alegre explica que "la exposición solar incrementa la producción sebácea, engrosa la epidermis, tapona los poros y exacerba los brillos, pudiendo causar a medio plazo antiestéticos granitos y las consecuentes marcas después".

Y añade: "Para contrarrestar los efectos de la radiación y el acné de manera simultánea, debemos aplicar un fluido protector no comedogénico de triple acción como el Antiimperfecciones con niacinamida FPS50+ de Garnier Delial".

Los productos de protección solar que nos apliquemos deben absorberse rápido para que la piel respire y no dejar una sensación grasa. La niacinamida (vitamina B3) y el ácido salicílico que lleva el fluído mencionado "es una bomba antigranitos".

El sol y el acné: una relación de amor-odio

El sol tiene cierto efecto antiinflamatorio, pero a la larga empeora el acné. Getty Images/iStockphoto

Para profundizar en un tema tan controvertido, que siempre se ha creído a pies juntitas a nivel general, hemos entrevistado al doctor Luis Ramírez, dermatólogo especialista en acné de Instituto Médico Ricart. Él nos va a dar la claves para saber la verdad sobre esta relación de amor-odio entre el sol y el acné.

"No es fácil contestar a la pregunta de si el sol es bueno para el acné o no. Y no lo es porque la manera en la que se va a comportar el acné en cada persona dependerá de varios factores, y no todos afectan por igual a todo el mundo", comienza exponiendo el doctor.

"Por un lado, es cierto que la radiación solar tiene cierto efecto antiinflamatorio (de hecho los dermatólogos usamos la fototerapia para tratar enfermedades cutáneas como la dermatitis atópica o la psoriasis). Cabría pensar, por lo tanto, que si tenemos un acné con mucha inflamación, podríamos experimentar cierto grado de mejoría".

Pero no es tan sencillo. Al mismo tiempo que baja la inflamación de alguna manera, "el sol también produce un engrosamiento epidérmico, lo cual conducirá a que se taponen los folículos y, por tanto, se desarrollen nuevas lesiones de acné".

Y el doctor va más allá: "En determinados pacientes, la exposición solar con una protección insuficiente puede producir que las lesiones inflamatorias del acné se pigmenten, lo que se conoce como hiperpigmentación postinflamatoria. Esta circunstancia dejaría manchas marrones que pueden ser complicadas de tratar después".

Un remedio que no es lo que parece

Las cremas con protección solar son innegociables. Canva

La recomendación de Ramírez es, por lo tanto, "no exponerse al sol sin protección buscando ese efecto de 'secado de granos', porque no funciona así. Debemos llevar a cabo las medidas que consideremos y mejor se adapten a nuestras preferencias, para evitar la exposición solar intensa (buscar la sombra, protectores solares adecuados no comedogénicos, medidas físicas como gorras, sombreros…)".

El doctor aclara algo que todas hemos podido experimentar alguna vez: cuando regresamos de las vacaciones de verano, nuestra piel 'está mejor'. "Puede ser, pero ese 'estar mejor' puede deberse a la disminución del estrés (los niveles de cortisol disminuyen y, por tanto, la inflamación también es menor)".

Otra variable que tiene lugar en verano es el aumento de consumo de frutas y verduras (un vaso de gazpacho es un buen cóctel de antioxidantes). "En general, bajamos el consumo de procesados o comida rápida. Un consejo: Los azúcares y los alimentos con índice glucémico alto empeoran el acné; en la medida de lo posible, es preferible consumir pasta, pan, arroz… todo integral".

¿Y si mi piel empeora con el sol?

En vacaciones de verano, tendemos a relajar nuestra rutina skincare. Douglas

Efectivamente, aunque hay muchas personas que comprueban que su piel mejora durante las vacaciones de verano, existe otro perfil completamente diferente según el dermatólogo de IMR.

"Hay pacientes que empeoran o incluso muestran acné por primera vez en verano. Esto sucede, en gran parte, porque aumenta el uso de protectores solares, algunos de los cuales pueden obstruir los poros y favorecer el desarrollo de comedones".

Sucede también que "en algunos casos, bajamos la dosis de los tratamientos anti-acné. En mi opinión, no es conveniente ni necesario suspenderlos por completo. A partir de aquí, habrá personas a quienes les cueste más ser constantes con el tratamiento tópico en casa, puesto que hay viajes, cambios de residencia, hoteles, planes que rompen nuestra rutina… y eso lo empeora todo", dice el doctor Luis Ramírez.

Para concluir, el experto recomienda proteger nuestra piel del sol sí o sí, independientemente de que tengamos acné, porque si no lo hacemos, en una proporción clarísimamente superior, vamos a empeorar los granitos.

