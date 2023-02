Primero fue L’Oreal, después Apodemia y ahora Primor. La apuesta de la recientemente estrenada Miravia por las marcas en tendencia parece firme. Y nosotras encantadas de que así sea porque hemos encontrado nuestra nueva tienda online favorita del 2023. Con la actriz Andrea Duro como imagen del lanzamiento y una gran fiesta instagrameada en directo por montones de influencers, todo apuntaba a que sería un éxito. Y así está siendo. En su imparable carrera, acaba de estrenar una nueva campaña de la mano de Primor, otro de nuestras tiendas de cabecera. Y es que si buscas buenos precios en tus imprescindibles de belleza y cuidado no dejes de visitar la web antes del día 20 de febrero.

¿Qué encontrarás? Montones de productos de belleza, tanto para hombre como para mujer, con descuentos de hasta el 70%. Artículos de primeras marcas consagradas como Shiseido, MAC, La Roche Posay, Olay o Clarins, pero también de rompedores nombres del momento como 3INA, Olaplex o CoolMethics. No falta ninguna de las secciones de Primor, desde perfumes a maquillaje pasando por tratamientos faciales o corporales. Pero además, con descuentos y cupones para un ahorro extra. Ahora mismo tienes dos códigos descuento Miravia activos: uno de 5€ en todos los productos de Primor y otro del 10% en productos seleccionados.

Si te gustan los descuentos (a quién no) y aún no conoces Miravia, estás dejando pasar muchas oportunidades de ahorro. Tienen un cupón del 30% para tu primer pedido, los envíos son gratis en compras a partir de 10€, así como las devoluciones y tienen una sección que nos encanta: ofertas flash. Se trata de un bloque de ofertas que van cambiando cada día y solo duran 24 horas. Como puedes imaginar, estamos irremediablemente enganchadas. Lanzan descuentos de hasta el 60% y puedes ver las ofertas que habrá el día siguiente, para que no se te escape nada y puedas ponerte una alerta en el móvil en caso de que algo te interese.

Nosotras tenemos el carrito de la compra lleno estos días y hemos encontrado un montón de chollos Primor por menos de 10€ que queremos ya en nuestro tocador. Aquí van los 10 que nos han enganchado.

Mascarilla facial de aguacate Frudia

Una mascarilla facial que calma y alivia el enrojecimiento y la irritación de la piel. No tiene parabenos y está formulada con extracto de aguacate y complejo verde de Jeju como ingredientes activos. PVP. 1,05€ (antes 1,99€)

Exfoliante Byphasse

Un básico en tu rutina semanal. Este exfoliantes purificante está indicado para pieles mixtas y grasas. Combina los beneficios del agua termal con activos limpiadores. Elimina las impurezas y deja una piel suave y lisa. PVP. 2,62€ (antes 2,99€)

Biovenè Retexturizante glúteos y senos

Exfoliante que ayuda a mejorar la piel de senos y glúteos. Está formulado con arándanos, vitamina C y aloe. Previene la pérdida de hidratación, ayuda a reducir la apariencia de arruguitas, suaviza y mejora la elasticidad. PVP 4,19€ (antes 9,95€)

Aceite de árbol de té Arganour

Este aceite tiene muchas utilidades y cada día gana más adeptos, aunque es un gran desconocido. Entre sus propiedades destacada su capacidad anti-fúngica, antiinflamatoria, bactericida o descongestionante venoso. PVP. 5,15€ (antes 9€)

Labial Lollipop de Dapop

Labial líquido de larga duración con total cobertura y acabado mate. Puedes elegir entre sus 12 tonos hiperpigmentados que van del nude a los burdeos más intensos. Además, son cruelty free. PVP. 1€ (antes 2,19€)

Byphasse Toallitas Desmaquillantes Waterproof

Especialmente indicadas para eliminar maquillaje Waterproof de rostro, ojos y labios. Tienen aceite de almendra dulce y aloe vera y son perfectas para las pieles más sensibles. Un aliado para los maquillajes más resistentes. PVP. 1,20€ (antes 1,84€)

ISDIN Instant Flash Ampollas Efecto Lifting

Ampolla con activos avanzados para conseguir un efecto lifting inmediato que dura hasta 8 horas. Rejuvenece la apariencia del rostro, ayuda a atenuar las arrugas y reducir los signos de fatiga y estrés. PVP. 3€ (antes 3,78€)

Kativa Color Therapy Acondicionador Blue Violet

Acondicionador para usar después del lavado con pigmentos de color violeta azul que neutralizan y matizan las tonalidades amarillas. Formulado con ingredientes naturales, aporta brillo y suavidad. Un imprescindible para cabellos canosos naturales. PVP. 6,04€ (antes 10,95€)

Coolmethics Blueberry Eyes Contorno de Ojos

Fortalece e hidrata la piel delicada del contorno de los ojos. Reduce signos de cansancio y combate líneas de expresión. Formulado en un 99% con ingredientes naturales y apto para todo tipo de pieles. PVP. 8,35€ (antes 18,95€)

3Ina The Moisturizing Primer

Toda rutina de maquillaje debe empezar por una buena prebase. Este primer hidratante deja una textura jugosa y está especialmente pensado para pieles secas. No solo prepara el rostro para el maquillaje sino que tiene efecto hidratante hasta de 8 horas. PVP. 9,40€ (antes 17,95€)