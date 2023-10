Desodorantes naturales: la clave para cuidar tu piel y evitar el mal olor

Desde que el mundo piensa en verde y hay una mayor concienciación por un consumo de productos 100% naturales: ahora, la elección de un desodorante natural ya no queda solo 'en manos' de quienes tienen la piel delicada y buscan una fórmula suave y que no reaccione con su piel. Una tarea que no es complicada: en los últimos años, la evolución del mercado cosmético en España, los cambios sociales y esa tendencia a llevar una vida lo más sostenible posible han llevado a un mercado variado y repleto de buenas opciones.

Así, hay productos que además de lograr que nuestra piel huela bien y se mantenga hidratada y protegida, son naturales, ecológicos y acordes a la filosofía zero-waste, respetuosa con el medioambiente. Características para un desodorante perfecto a las que se unen otras muy importantes, como que no sea antitranspirante, que no sea aerosol y que no lleve sales de aluminio u otros ingredientes tóxicos.

En realidad, el desodorante natural es una apuesta segura por el cuidado de la piel, ya que no obstruyen los poros, evitan la aparición de irritaciones después de la depilación o en pieles sensibles y disminuyen los malos olores, sin evitar la transpiración natural.

Los desodorantes naturales que te solucionarán tu día a día

1. Bálsamo, de L'occitane

L'occitane apuesta por el desodorante natural en bálsamo. L'occitane.

Este bálsamo, desodorante natural con extracto de Verbena orgánico de la Provenza, ofrece una eficacia de 48 horas mientras perfumas tu piel con un aroma fresco y relajante. Sus beneficios: protege de los malos olores durante todo el día; ofrece un acabado empolvado, no graso, sin manchas ni marcas; es unisex, perfecto para mujeres y para hombres; 4) está formulado sin sales de aluminio, ni alcohol; y es fácil de aplicar y se absorbe rápidamente.

Se trata del primer desodorante de la marca en forma de bálsamo que está enriquecido con ingredientes naturales, cuidadosamente seleccionados, que garantizan un confort óptimo durante todo el día. Neutraliza los malos olores y respeta el fenómeno natural de la transpiración, sin bloquearla. (Precio: 17 €).

2. Desodorante en stick natural, de Caudalíe

Modelo natural en stick. Caudalíe.

El Desodorante Stick Natural Vinofresh, de Caudalíe, neutraliza las bacterias responsables de los olores gracias a su fórmula natural y eficaz durante 24 horas. En un solo gesto, hidrata y calma la piel de las axilas. Su fragancia unisex de eucalipto, proporciona una sensación de frescor vivificante durante todo el día.(Precio: 10 €).

3. Desodorante 'eco' en barra, de Banbu

Producto sólido en barra. Banbu.

Banbu es una marca cosmética 'made in Spain', ya que producen el 100% de los productos en nuestro país. Bajo los estándares del sello ecológico más reconocido, 'Cosmos Organic', formulan cosmética natural poniendo el foco en reducir el consumo de recursos energéticos y materias primas. Es decir, no emplean principios activos contaminantes que comprometen tu salud, la del planeta y los animales. Entre otros productos, destaca su desodorante sólido 'eco', disponible en cuatro opciones (Precio: 32,25 €).

4. Rio Deo, de Sol Janeiro

Desodorante recargable de ciruela y vainilla. Sol Janeiro.

Rio deo, de Sol Janeiro, es un desodorante sin aluminio ni bicarbonato de sodio que elimina el olor, calma la piel y ayuda a combatir los vellos encarnados, con la icónica crema brasileña Bum Bum. Sus ingredientes están formados por éster de ácido cítrico, enzima de papaya y almidón de tapioca. De venta en Sephora.es (Precio: 19,99 €).

5. Unbeatable, de Cocunat

Unbeatable, el desodorante en crema que absorve bacterias. Coconut.

Unbeatable es un producto en cuya formulación se ha utilizado la última tecnología en I+D para que el desodorante del futuro sea efectivo hasta 7 días con una sola aplicación. Según Cocunat, es un bálsamo creado para seguir tu ritmo y pensado para ser tu mejor complemento, por lo que no te abandonará durante días y días. (Precio: 17,29 €).

6. Roll-on a base de té, de Nuxe

Desodorante en roll-on elaborado a base de té verde. Nuxe.

Nuxe ha creado este desodorante roll on que cuenta con una tecnología inteligente: un trío de ingredientes activos que se adaptan a las necesidades de la piel para prevenir de manera eficaz los olores durante 24 horas. Su textura fluida, con la fragancia revitalizante del té verde, penetra rápidamente sin acabado pegajoso y deja sobre la piel una sensación de frescura y ninguna mancha en la ropa. (Precio: 15,45 €).

