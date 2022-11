Tenemos que reconocer que, en el terreno beauty, no hay nada que deseemos más que contar con un neceser completo que incluya esos productos sin los que no sabemos vivir, (ni nosotras ni muchas otras usuarias) y las últimas novedades del mercado. Sin embargo, por falta de espacio y de inversión, no siempre podemos tener todo cuánto nos gustaría. Claro que, noviembre es una buena oportunidad para apostar por algunos de esos cosméticos que tenemos en nuestra wish list. Este mes no deja de tentarnos en lo que a promociones se refiere, puesto que cuando apenas quedan unos días para que (¡por fin!) llegue el Black Friday, tenemos por delante una primera jornada de descuentos en las que darse un capricho está más que justificado.

El 11.11 se celebra el Singles Day, también conocido como el Día del Soltero, una fecha que anticipa los descuentos del Viernes Negro y que nos da la excusa perfecta para comprar eso que tanto deseamos... ¡incluidos tratamientos, maquillaje y gadgets beauty! De hecho, son muchos los ecommerce de belleza que se suman a esta celebración. Este año, Sephora nos tienta con descuentos de hasta el 25% en perfumes y maquillaje, además de una interesante promoción en su beauty box, mientras que otros, como Primor cuentan con descuentos extra del 11% en parte de su catálogo y otras ofertas como hasta el 85% en colonias. Claro que, nosotras ya tenemos nuestros favoritos. ¿Quieres descubrirlos?

El 'Top beauty' del Singles Day

El estuche completo para cuidar el contorno de los ojos de Estée Lauder. Las arrugas, a raya con este pack que suele costar 65 euros en Sephora pero que hoy te lo llevas por 52.

El 'pack' Advanced Night Repair Eye, de Estée Lauder. Sephora

El perfume Black Opium de Yves Saint Laurent. El formato de 30 mililitros suele rondar los 70 euros en Primor, pero hoy puede ser tuyo, con un descuento del 48%, por menos de 37.

El perfume Balck Opium, de Yves Saint Laurent. Primor

Un juego de brochas completo. Por solo un céntimo, gracias a Aliexpress, puedes llevarte este set de 10 pinceles de maquillaje valorado en 16 euros.

El juego de 10 brochas de maquillaje de Aliexpress. Aliexpress

Una de las paletas de sombras más deseadas de Too Faced. La Born This Way Sunset Stripped destaca por sus colores cálidos y pigmentados y, ahora, por ahorrarte más de 11 euros en su compra en Sephora.

La paleta de sombras de Too Faced. Sephora

El sérum anti imperfecicones de La Roche-Posay. Este tratamiento super concentrado tiene un descuento del 34% en Primor: antes costaba 38 euros, pero ahora te lo llevas por 25.

El sérum anti imperfecicones de La Roche-Posay. Primor

