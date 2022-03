¡De 54 euros a 24! Así es la rebaja de Druni en el tratamiento de Lancaster para combatir los primeros signos de la edad

Las líneas de expresión y las canas aparecen con el paso del tiempo y es inevitable, así que lucirlas con naturalidad ayuda a no crear complejos nuevos. Sarah Jessica Parker, por ejemplo, nos ha enseñado a lucir con orgullo las canas y las arrugas, por lo que nos ha demostrado que se puede estar orgullosa de ellas. No obstante, el cuidado de nuestro rostro para que su aparición sea progresiva y no suponga un deterioro para nuestra piel ayuda a combatir los complejos y a seguir cuidándonos.

Para eso, es conveniente apostar por rutinas hidratantes y nutritivas que otorguen a nuestra piel los elementos necesarios para envejecer con salud, orgullo y evitar los surcos más profundos, antes de que sea demasiado tarde. Pero, ¿cómo lograrlo y qué cosméticos utilizar? Lo primero es apostar por una marca de confianza que asegure resultados en cada uno de los cosméticos utilizados en la rutina.

Por eso, desde 20deCompras te recomendamos un tratamiento que combate los primeros signos de la edad y retrasa su aparición consiguiendo incrementar la hidratación, energizar la piel y proteger de los rayos uva. Se trata del estuche My Anti-Pollution Routine de la famosa marca Lancaster, que Druni ha rebajado hoy un 54%, por eso, de 54 euros ha pasado a 24,95.

Este tratamiento ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro. Druni

¿Qué contiene el estuche?

El estuche antiedad de Lancaster es uno de los más completos, ya que posee agua micelar que te ayudará a limpiar tu rostro del exceso de sebo, así como de todas las toxinas acumuladas en la superficie de la piel durante el día. Otro producto que contiene el pack es Skin Life Shield & Primer SPF30, un compuesto que crea una barrera protectora para evitar que las partículas ambientales contaminantes se adhieran a tu piel. Además, tu rostro estará protegido de la radiación ultravioleta, uno de los factores más importantes en el envejecimiento prematuro de la piel, que no afecta solo en verano.

Por su puesto, Lancaster incluye una crema de día Skin Life Gel, que aporta un buen nivel de hidratación para que el rostro aguante hidratado hasta por la noche. Por último, para completar la rutina, el estuche incluye el sérum Life Hydra para aplicar después de limpiar el rostro. ¡Recuerda!, se aplica antes de las cremas para preparar tu piel para la hidratación durante la noche.

