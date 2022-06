Cuatro sencillos trucos que podría usar Victoria Federica si no te da tiempo a hacerte la pedicura antes de un evento

Muchas caras guapas, estilismos impecables, accesorios y total looks de Dior... Las invitadas al desfile Crucero 2023 de Dior no dejaron nada al azar... ¿o sí?

Todos somos humanos, tenemos mil frentes a los que atender y al final nos pilla el toro. Cuando nos invitan a un avento, una boda, a una fiesta de cumpleaños o por ejemplo a un desfile de Dior en Sevilla. Muchas caras guapas, estilismos impecables, accesosios y total looks de Dior... Los invitados del desfile Crucero 2023 de Dior no dejaron nada al azar... ¿o sí? A algunas invitadas no les dio tiempo a ponerse apunto de pies a cabeza, no pasa nada, seguro que la próxima vez lucen impecables.

La vida es cuestión de prioridades y solemos centrarnos en el maquillaje, el peinado, el estilismo... total ¿quién se va a fijar en los pies?

Nosotras...

Una pedicura bien hecha es como unos zapatos impecables, entra por los ojos. No seremos nosotros lo que lancemos la primera piedra, somos culpables de haber estirado el esmalte permanente en los pies hasta parecer que llevábamos la pedicura francesa... en colo rojo, pero sí queremos lanzar unos truquillos que camuflarán una pedicura poco actualizada para que de el pego.

1.Hidratar, hidratar

Cuando comenzamos a llevar sandalia la piel se agrieta por la exposición al aire. Es fundamental hidratar, no solo los talones sino el nacimiento de las uñas para que no se endurezcan las cutículas.

2. Cortar y rellenar

Si no te ha dado tiempo a pasar por el centro de uñas ni a pintártelas en casa (y llevas esmalte semipermanente) lo mejor es cortar lo máximo las uñas, limarlas bien y rellenar el trozo de uña que ha crecido y que no tiene color, con un esmalte de tono igual o parecido al que llevamos. Ya, ya sabemos que es un parche, pero mejor eso que lo otro de verdad. En un evento de noche, admemás, no se notará demasiado.

3. Una capa por encima

¿No tienes un color parecido? No nos queda más remedio que aplicar dos capas de otro color por encima. Es importante que sea más oscuro o al menos igual de intenso que el original para que no se transparente.

4. ¿Un stiletto cerrado, unas mules...?

Si nada de lo anterior es una opción porque no tienes ni un minuto, tira de zapatero (estamos seguras de que alguna alternativa encontrarás) y combina tu vestido con un zapato cerrado en la parte delantera.