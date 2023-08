Así funciona la crema verde viral que cubre las rojeces del rostro para conseguir un cutis perfecto

Las rojeces en la piel son la realidad de muchas, sus causas varias y las formas de eliminarlas no siempre efectivas. Aparezcan por brotes de acné, dermatitis o una piel con rosácea, estas manchas logran que el cutis no se vea uniforme y, aunque esto no es un problema para la mayoría, hay ocasiones en las que queremos ocultarlas o difuminarlas con maquillaje para sentirnos más cómodas; y no siempre sabemos cómo.

Apostar por los mejores correctores para cubrir las imperfecciones es una buena idea, aunque también es cierto que esta técnica nos obliga a usar bases y coloretes para conseguir un resultado uniforme. Y, por muy natural que sea el resultado, no siempre nos apetece renunciar a un rostro limpio y despejado.

Por ello, precisamente, se han popularizado las CC Cream de color verde, ya que son perfectas para neutralizar los tonos rojos, bien debido a una irritación, a piel sensible, granitos o rosácea, sin renunciar a un maquillaje ligero y discreto. Un dos en uno que podemos disfrutar si apostamos por la C'est Magic de L’Oréal que, con más de 3.300 valoraciones en Amazon, ya es una de las favoritas de las redes sociales.

Con una pequeña cantidad, a cobertura está asegurada. 20deCompras

Datos estructurados producto Nombre: C'est Magic Descripción: Crema antienrojeciciento con SPF 20 y de color verde para tapar las manchas rojas de la cara. Marca: L'Oréal Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 11.54 Imagen:

De textura ligera, esta CC Cream asegura 24 horas de hidratación al tiempo que unifica el color de las rojeces para que coincida con el tono y la textura de la piel. Un conjunto de ventajas que, sin embargo, no se lucirán si no difuminamos bien la crema hasta que pierda la tonalidad verdosa y se funda con nuestro cutis. Algo que también ocurre con otra de las propuestas más virales, la Erborian CC Red Correct, un cosmético coreano que, además, ilumina la piel para dar un aspecto sano y juvenil.

Se puede aplicar una segunda capa de 'cc cream' si no hemos logrado cubrir por completo las marcas. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: CC Red Correct Descripción: Crema perfeccionadora correctora de rojeces con SPF 30. Viene en formato de 45 mililitros. Marca: Erborian Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 34.50 Imagen:

Ambas opciones, además de por los buenos resultados, nos encantan por ofrecer un extra de cuidado, ya que aseguran protección solar para no tener que aplicar después la crema específica. Un plus interesante que encantará a las pieles más grasas, ya que al reducir el número de cosméticos que evitará el cúmulo de cosméticos que pueden provocar la aparición de granitos, puntos negros o espinillas.

¿Qué es la CC Cream y para qué sirve?

Para las que aún no están enamoradas de este cosmético, CC significa correctora de color; es decir que, a diferencia de las BB Cream tienen un poder cubriente que ayuda a homogeneizar el rostro al tiempo que lo hidratan. Se trata de un eficaz dos en uno capaz de ofrecer los mismos resultados que un buen corrector junto con una base de maquillaje ligera, fluida y con resultados jugosos, pero evitando la sensación pesada.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.