La regla del 4 para conseguir una melena sana y brillante sin recurrir al corte de pelo

Si hay una cosa que nos gusta a todas es presumir de pelo sano y bonito. Una realidad que muchas veces no conseguimos porque con pequeños gestos cotidianos estropeamos nuestra melena sin darnos cuenta y al final la única solución que nos queda es recurrir al peluquero mucho antes de lo que esperábamos.

Así que si no quieres que esto te vuelva a ocurrir sigue estas cuatro reglas durante tu rutina de cuidado del cabello y empezarás a lucir una melena sana y brillante.

Buen cepillo de pelo para comenzar con tu 'hair care'

Si hasta ahora pensabas que no merecía la pena invertir en un buen cepillo de pelo ya puedes ir desterrando esa idea. Hemos hablado con los expertos en cuidado del cabello de Alfaparf Milano y lo tienen claro: "un buen cepillo distribuye los aceites naturales del cuero cabelludo a lo largo del cabello, lo que ayuda a mantenerlo hidratado y brillante”. (Cepillo azul clarito de Oh My Hair. Precio: 4,95 euros). (Cepillo de pala GHD all rounder. Precio: 34 euros).

Cepillos buenos para el cuidado del cabello. D.R.

Cómo usar bien el cepillo para hacer un buen 'hair care'



Los expertos en el cuidado del cabello de Alfaparf Milano indican: "Empezamos siempre desenredando las puntas y vamos subiendo poco a poco hacia las raíces para evitar tirones y roturas. Además, es mejor cepillar el cabello cuando está seco o apenas húmedo, ya que el cabello mojado es más vulnerable a romperse".

Baños de mascarilla capilar para el cuidado del cabello

Las mascarillas capilares son esenciales para nutrir y reparar el cabello desde el interior. Los expertos de Alfaparf Milano, afirman que "las mascarillas capilares dan una hidratación profunda y son vitales para mantener la salud del cabello. Hay que aplicarlas una o dos veces por semana. El tiempo de exposición ideal es de 20 a 30 minutos. Para maximizar los beneficios". (Mascarilla Nutritive Mask de Alfaparf Milano. Precio: 24,60 euros). (Mascarilla Hidratante Intensa de Moroccanoil. Precio: 40 euros).

Mascarillas para el pelo para hacerse baños capilares. D.R.

Protección solar también para el cabello

Estamos muy mentalizadas con el uso de la crema de protección solar tanto para la cara como para el cuerpo. Pues bien, el cabello, gran olvidado, también necesita un producto que lo proteja de las radiaciones del sol. Los expertos explican que "los rayos UV pueden deshidratar el cabello, hacer que pierda su brillo natural y volverlo quebradizo”. Además, sugieren "aplicar protector solar para el cabello cada vez que nos expongamos al sol, especialmente en verano. Hay que rociar el protector uniformemente sobre el cabello seco o húmedo antes de salir de casa, y también después de sudar si se hace deporte al aire libre". (Protector solar Nuggela & Sulé. Precio: 9,08 en Amazon). (Protector solar SPF 50 para el cabello de SVR. Precio: 25,99 euros en Sephora).

Protectores solares para el cabello. D.R.

Herramientas de buena calidad y frecuencia del corte de pelo

Si eres de las que te haces un alisado en casa muy a menudo tienes que apostar y comprarte herramientas de alta calidad, ya que según nos dicen los expertos de Alfaparf Milano: "reducen el frizz y el daño por calor, dejando el cabello más suave y brillante". (Airwand de Babyliss: alisa, seca y da volumen. Precio: 129 euros). (Secador y plancha 2 en 1 de GHD. Precio: 409 euros).

Herramientas de alta calidad para el alisado y secado del cabello. D.R.

Como ves si sigues estos cuatro pasos a la hora de cuidarte el cabello lucirás una melena sana y brillante sin casi esfuerzo aunque todo esto no quita que haya que "cortar las puntas cada tres meses para evitar las puntas abiertas y mantener el cabello fuerte y saludable".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.