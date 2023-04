¿Cómo se cuida Paula Echevarría? Estos son sus básicos de belleza y estilo

Una hija de 14 años y un hijo de 2, eventos, rodajes de campaña, un programa de televisión semanal, cenas y comidas de las firmas a las que representa... No debe ser fácil mantener una disciplina o tener tiempo para hacer cosas al margen de esta lista. Paula Echevarría lo consigue (o al menos lo intenta). La clave está en buscar rutinas que te diviertan, como le ocurre a ella con el 'ballet fit'; o tremendamente efectivas (aunque 'duelan') como la técnica hipopresiva. Si además de todo esto te dedicas a algo que te llena y sacas tiempo para crear una marca de ropa propia, muy mal se te tiene que dar para que todos los esfuerzos no se vean recompensados.

1. Su propia firma de moda

"Space Flamingo va dirigida a todas las mujeres. Siempre que he hecho una colección de Space he intentado que se pueda adaptar a cualquier estilo de vida y cuerpo... Ahí es donde debemos poner el foco. Es ropa que puedes ponértela de la mañana a la noche y vas bien vestida durante todo el día. Ahora cada vez se se separa menos ropa de 'vestir' y de sport", cuenta Paula.

Vestido corto asimétrico, de Space Flamingo Cortesía

2. Su rutina de ejercicios

Paula nos cuenta con entusiamo su 'secreto' para estar en forma: "Un día hago 'ballet fit' y clase de hipopresivos con MAMIfit, y otro día me subo a la cinta una horita, pero camino a un ritmo normal. Creo que al cuerpo hay que activarlo y una vez que está activo es como una rueda que ya va sola. Amo el 'ballet fit', estoy super enganchada en el buen sentido de la palabra. Me cuesta eh, no lo niego, pero la felicidad que siento cuando termino es lo mejor, además es muy bueno a nivel postural. Me divierte y me motiva. Para mí es fantástico, la verdad".

Paula Echevarría practica Ballet Fit con un mono de deporte largo Instagram / @pau_eche - Aisy Dance

3. El secreto de su melena

Lo que no puede faltar en una rutina de belleza es la constancia. Siempre digo que no sirve de nada no cuidarte nunca el pelo y luego un día ponerte una mascarilla y arreglarlo todo. El pelo hay que cuidarlo siempre y ver qué necesita. En mi caso la mascarilla Repara y Protege y las ampollas Rescate de Pantene son un 'must' que no faltan en mi rutina de cabello", comenta Paula.

Mascarillas y ampollas de Repara y Protege, de Pantene Cortesía

Beneficios de la técnica hipopresiva

Una de las técnicas de Paula Echevarría para hacer ejercicio es el entrenamiento hipopresivo que, según la experta con la que lo practica, 'MAMIfit', cuenta con múltiples beneficios:

Reducción de la diástasis abdominal y prevención y mejora de la incontinencia urinaria.

Prevención de hernias y mejora de los parámetros respiratorios.

Corrección postural, alivio de dolores de espalda.

Tonificación de la faja abdominal y el suelo pélvico.

Reducción del perímetro de la cintura

