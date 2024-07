Cómo saber si unas pinzas para las cejas son buenas o no

¿A quién no le ha pasado alguna vez comprar unas pinzas para los retoques de las cejas, y al llegar a casa tener esa horrible sensación de que has tirado el dinero? Las puntas no encajan, no existe presión sobre el pelo, no tienen la fuerza suficiente para extraerlo, te pinchas en el párpado… y al final el estropicio es superlativo.

Pues bien, antes de que vuelva a suceder, lee atentamente este artículo, para el que nos hemos documentado hablando con los expertos de Vitry, maestros franceses de las herramientas de cuidado personal desde 1795, que tienen una larga y demostrada experiencia fabricando pinzas depilatorias de acero inoxidable incuestionables.

Pinzas: esa herramienta imprescindible en el neceser

Pinzas Liberty edición limitada. Vitry

Da igual que tengamos la costumbre de depilar nuestras cejas (o lo que sea menester) en un centro de belleza, que lo hagamos con hilo, con cera o a mano… las pinzas siempre van a estar ahí como aliadas, cuanto más a mano mejor, para eliminar de raíz (y nunca mejor dicho) esos pelos rebeldes que aparecen de la manera más inoportuna. Las buenas pinzas tienen que poder con los más fuertes, y también con los finos y cortos.

Sin embargo, y aunque tener unas pinzas (o dos o tres) es justo y necesario, no todas son iguales, ni muchísimo menos. Aparte de que existen marcas como Vitry que son, a priori, garantía de calidad asegurada (hasta el punto de que ofrecen garantía de por vida de sus pinzas) debemos fijarnos en una serie de puntos concretos que nos van a dar idea de si se trata de las herramientas perfectas.

Piezas de artesanía cargadas de precisión

Las pinzas deben ejercer la presión justa y estar hechas de acero inoxidable. Vitry

El hecho de que los diseños sean bonitos, y las ediciones limitadas, es cuestión´òn de moda que suma puntos. Sin embargo, lo más importante de unas pinzas es que todo el protocolo que les otorga la precisión necesaria para eliminar el vello limpiamente y de raíz se cumpla milimétricamente.

Sean orfebres de la belleza desde hace dos siglos como sucede en Vitry, o las fabriquen de una manera menos artesanal, más industrial, las buenas pinzas deben cumplir unas características específicas. Y eso es incontestable.

Claves para saber si una pinza es buena o no

Las pinzas de calidad pasan por un proceso artesanal que les otorga la precisión que necesitan. Vitry

Emmanuelle Dieudonne, directora de marketing de Vitry, nos habla de la necesidad de que el material del que están hechas las pinzas no se oxide, de que se fabriquen sin níquel y de que el acero inoxidable sea de la máxima calidad y dureza tanto en su forma como en su función.

"La precisión es el elemento clave, después del material del que están hechas, con el objetivo de garantizar el agarre aumentando la presión de las puntas sobre el pelo. Las pinzas deben pasar por numerosos controles de calidad antes de salir de fábrica, para evitar imprevistos".

"Estudiamos cada tipo de pinza con el fin de diseñar las mejores puntas en función de la zona del cuerpo en la que se van a utilizar". Porque aunque el uso mayoritario de las pinzas se hace en el párpado, para delimitar y limpiar las cejas, puede que queramos usarlas en la línea del bikini, en las axilas, en las piernas… y los cabellos en cada zona tienen una textura y un grosor diferentes.

A la hora de elegir la pinza que mejor se adapte a nuestras necesidades, también hay que tener en cuenta la movilidad y las limitaciones de cada persona, si somos usuarios de gafas o no… Porque hay pinzas rectas, al bies, de 'cangrejo' y muchas más. Una vez hemos comprobado que son de acero inoxidable, que tienen la presión justa y que agarran perfectamente el pelo, llega el momento de elegir el formato.

¿Qué tipo de pinza es mejor para mí?

Las pinzas para personas con gafas tienen una inclinación determinada para evitar posturas incómodas frente al espejo. V.T,

Como hemos comentado, según nuestras necesidades concretas, la experta de Vitry nos habla de una gran variedad de formatos a elegir. "La broca más utilizada en todo el mundo es la que se denomina al bies, la más universal de todas, puesto que es capaz de eliminar el vello de cualquier zona del cuerpo".

Por otra parte, "cuando nos topamos con unas pinzas de puntas rectas, debemos saber que son las idóneas para pelos gruesos. Las redondeadas están diseñadas para evitar lesiones cuando las usan personas mayores que carecen del pulso necesario para depilarse", comenta Emmanuelle.

Elegir una pinza depilatoria de calidad, a la larga, sale más económico. Getty Images

Las denominadas pinzas 'de cangrejo' son las que, "gracias a sus puntas curvadas hacia dentro, consiguen eliminar los pelos más finos y cortos, sin romperlos; arrancándolos de raíz". Más allá de éstas, "podemos hablar de 'cangrejo al bies'. Esta variedad es ideal para la depilación de pelos finos y cortos, y ofrece la precisión exacta para trabajar el rostro y las cejas. Otro de los nombres que recibe este diseño es 'club', de forma angulosa y un grado de inclinación determinado que evita contorsiones frente al espejo en el caso de que la usuaria lleve gafas".

Para finalizar, la experta de Vitry selecciona las pinzas Yatagan, que son las que muestran una broca para tres usos diferentes: su punta puntiaguda y afilada permite eliminar pelos finos, a la vez que quitar limpiamente astillas y pelos subcutáneos con toda la precisión que requiere la maniobra".

Consejos prácticos para la depilación de cejas con pinzas

Las cejas tienen cada vez más protagonismo, puesto que aportan expresividad. Freepik

Antes de iniciar la depilación, es fundamental desinfectar la pinza para impedir la proliferación de gérmenes. Si la herramienta está sucia, puede provocar microinfecciones, dado que la piel sufre daños en el lugar en el que se ha arrancado el pelo, que queda desprovista de protección.

A partir de ahí, con las pinzas ya desinfectadas, delimitaremos el comienzo de la ceja como primer gesto. ¿Cómo se lleva a cabo correctamente? "Trazaremos una línea imaginaria vertical que llegue hasta la aleta de la nariz (no tomar como medida la fosa nasal). Retiramos los pelos uno a uno para que se eliminen de raíz, sin partirlos, y sin sobrepasar la línea imaginaria".

El segundo paso para la depilación perfecta consiste en definir el final de la ceja. "Trazamos una línea imaginaria vertical desde la aleta de la nariz hasta el extremo externo del ojo. Retiramos los pelos que sobrepasan dicha línea en el sentido del pelo y en la raíz, para evitar los pelos enquistados".

El tercer y último tip comienza por dibujar la forma deseada de la ceja, observando la regla del 2/3 y 1/3. Los dos primeros tercios de la ceja deben ser ascendentes, y el último tercio debe ser descendente. Para finalizar, retiramos los pelos de debajo de la línea de la ceja.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de salud y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.