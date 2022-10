Cómo afecta el estrés a la piel y cómo tratarlo

Los millones de sensores que tapizan nuestra piel, responsables del sentido del tacto, pueden volverse enormemente activos y distorsionarse con la tensión emocional, lo que provocará, a corto y largo plazo, todo tipo de alteraciones. La hecatombe es completa y abarca caída del cabello, rojeces, descamaciones, granitos, tirantez y otras penurias que, además de incomodarnos, hacen sufrir a nuestra piel y cuero cabelludo.

Esta relación piel-cerebro, que estamos empezando a comprender y tratar, es enormemente complicada y está dando lugar a una parcela científica llamada 'psicocosmética'. Se ocupa de estudiar, de manera profunda y rigurosa, qué productos utilizar cuando la piel se estresa, cómo prevenir sus alteraciones, qué alimentos evitar, y cómo combatir la ansiedad en la piel y el cabello.

Cuando estamos sometidos a estrés o tensión emocional, sea laboralmente o por motivos familiares o personales, se liberan en nuestras células unas sustancias llamadas catecolaminas. Las más conocidas son la adrenalina y el cortisol y producen importantes cambios, a corto y medio plazo, en nuestro cuerpo. El corazón late más deprisa, la tensión aumenta, así como la coagulación de la sangre, y disminuye notablemente la cantidad de sangre y oxígeno que llega a la piel. Se trata, en realidad, de una estrategia desarrollada para la supervivencia. Cuando al hombre primitivo le atacaba el tigre de dientes de sable, tenía que correr para sobrevivir o, si estaba preparado, luchar con su lanza. Para conseguirlo, el cuerpo se concentraba en unos pocos minutos buscando toda la energía posible cuando la supervivencia estaba en juego.

Actualmente nuestro estrés es muy distinto y no surcamos las calles, lanza en mano, persiguiendo fieras. Pero vivimos en tensión. Y ésta se prolonga durante mucho tiempo. El resultado es que nos vamos oxidando. El reflejo de este proceso en la piel es sequedad extrema y pérdida de humedad. Es entonces cuando aparecen erupciones, picor, dermatitis y una larga serie de síntomas. Y lo que también es muy importante, estos picos de tensión emocional mantenidos disminuyen nuestras defensas y tendemos a coger infecciones. Igualmente, nuestro organismo se vuelve incapaz de reconocer las células con malas tendencias y pueden volverse cancerígenas.

La piel seca tiene tendencia a la irritación y descamación Getty Images/iStockphoto

¿Qué podemos hacer para combatir el estrés y que no se refleje en la piel?

La respuesta obvia es intentar que no nos afecte. Pero no siempre es fácil pasar olímpicamente. Existen numerosas técnicas de relajación, que pueden ser un buen punto de partida, gracias a las cuales no somaticemos la tensión.

La dieta es, una vez más, muy importante. Es recomendable acudir a los alimentos antioxidantes como naranjas, tomates, verdura y, especialmente, arándanos, que son una magnífica protección para evitar que nuestras células se oxiden aceleradamente.

Pero dado que la piel es el órgano que más sufre con la tensión nerviosa y visto que la epidermis tiende a inflamarse, tenemos que utilizar productos que tengan un efecto calmante como la angélica, la mimosa, el regaliz o el espino Blanco. Plantas antioxidantes que impiden la oxidación celular, esos temibles radicales libres. Y si los nervios están ocasionando un daño permanente, sustancias de origen natural como el Fullereno o la SOD tienen la imbatible capacidad de revertir el daño celular.

