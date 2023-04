¿Cómo limpiar tus brochas de maquillaje? Este es el paso a paso

Acostarse a dormir sin desmaquillarse no es una práctica sana para la piel. No es ninguna novedad, ¿verdad? Es un concepto que ya tenemos asumido y sin el que no nos podemos ir a dormir. Algo indiscutible como lavarse la cara al levantarse o enjuagar bien el cepillo de dientes.

Por fin hemos conseguido memorizar los pasos del ritual de cuidado facial mañanero (no el coreano, ese es otro cantar); hemos incluido en nuestra rutina los discos reutilizables; incluso, hemos aceptado a regañadientes que el protector solar no solo se usa en verano. Entonces, ¿por qué no nos acordamos casi nunca de la higiene de las brochas?

Limpiar bien las brochas es fundamental para que duren más tiempo y, además, para que el acabado del producto luzca mejor en la piel. Sin embargo, las prisas en nuestro día a día hace que descuidemos la higiene de estos utensilios.

Si queremos que la rutina diaria de cuidado para la piel sea efectiva, esta no acaba en los productos que utilizamos, sino también en el cuidado y desinfección de los utensilios que utilizamos para aplicarlos. De lo contrario, tus brochas de maquillaje se convierten en un hervidero de bacterias y gérmenes que pueden causar infecciones, la obstrucción de los poros por la suciedad acumulada y brotes de acné.

Mujer maquillándose tras la ducha. Kevin Laminto / Unsplash

Desde L'Oréal nos dan los pasos que debemos llevar a cabo para el cuidado y desinfección de las brochas, así como el correcto mantenimiento de las mismas, para prolongar su vida útil y ya, de paso, ahorrarse un dinerillo.

¿Cómo empezamos? Con agua tibia y con un jabón líquido específico o lo más neutro posible.

Respecto al truco del aceite de oliva, L'Oréal recomienda poner los pinceles en manos de un aceite desmaquillante, sobre todo aquellos destinados a bases y correctores. Se frota el pelo suavemente deshaciendo el maquillaje. A continuación, se aclara con agua y jabón.

¿Y el truco del Fairy​ para limpiar las brochas?



El truco del Fairy es práctico si se trata de brochas de pelo sintético: "De hecho, es un método bastante rápido y eficaz -mantienen desde L'Oréal- pero si son de fibra natural, mucho mejor que no ya que son más delicadas (y bastante más caras)".

Para desinfectar los pinceles de labios, eyeliner o cejas, es muy recomendable empapar un disco reutilizable con un chorrito de alcohol 'del de toda la vida' para evitar infecciones como herpes o conjuntivitis.

Paso a paso

1. Coge tu brocha y moja el pelo en agua tibia/caliente.

2. A continuación, posa una pequeña cantidad de champú o jabón con pH neutro en la palma de tu mano y frota tu brocha contra ella, haciendo suaves movimientos circulares y aclara con agua.

3. Por último, elimina el exceso de agua con papel y déjala secar en horizontal (para que no se filtre el agua en el mango) sobre una superficie plana. Mejor si las colocas en el borde de una mesa o colgadas boca abajo para que con el secado no se deformen.

4. A la hora de guardarlas, mejor en un estuche de maquillaje. No las guardes mientras estén húmedas y mucho mejor si se secan al aire.

¿Con qué frecuencia se deben limpiar las brochas de maquillaje?

Trucos para limpiar las brochas. Kelly Sikkema / Unsplash

Los expertos en productos naturales y biodegradables, Home Healthy Home, recomiendan su limpieza una vez a la semana: "Ten en cuenta que las brochas que se utilizan para productos líquidos y las esponjas de maquillaje se deben limpiar con mayor frecuencia, ya que acumulan impurezas más rápidamente que las brochas usadas con polvo seco".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.