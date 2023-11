Acaba con el vello del bigote con este ingrediente de origen natural que todas tenemos en la cocina

¿Te consideras una mujer con mucho vello facial? ¿Supone esto un incordio para ti? Para muchas de nosotras supone un problema, y más aún si se trata del rostro, una zona muy expresiva y en la que todo el mundo se fija. El bigote es una de las más afectadas, pero no hay de que preocuparse, porque gracias a este ingrediente de cocina de origen oriental pero muy visto también en España, podremos eliminarlo de forma eficaz.

¿Existe mejor manera de eliminarlo que usando metodos naturales? No hay mejor vía que esta. Ya no solo por los beneficios que tienen sobre la piel, sino también por la ausencia de efectos secundarios. Sin embargo, los métodos convencionales sí pueden tener efectos secundarios, incluso de manera agresiva.

Convencionalmente, recurrimos a metodologías como la depilación con cera o la depilación láser, que aunque son efectivas, no son tan beneficiosas para el estado de la piel. La depilación con cera consiste en la extracción del vello desde la raíz, retrasando así su proceso de crecimiento. Aunque los resultados que se obtienen son buenos, para pieles sensibles no es la mejor de las opciones. En este tipo de pieles, pueden aparecer irritaciones o incluso rojeces importantes.

Con respecto a la depilación láser, se trata de un procedimiento médico que utiliza un rayo concentrado de luz, o también llamado láser, para eliminar el vello no deseado. En definitiva, lo que hace es quemar el folículo hasta matarlo, y así el vello deja de crecer. Es una metodología efectiva, pero la fuente de luz que usa, queramos o no, es pura química, y es algo que no todas las pieles lo toleran.

La depilación láser. Freepik

Si eres de piel altamente sensible y ninguna metodología convencional te sirve, te damos a conocer el producto de cocina con el que puedes eliminar el vello, en este caso del bigote, de manera natural y sin complicaciones en la piel.

¿Cuál es el producto de cocina para eliminar el vello del bigote?

Cúrcuma. Aamulya / iStock

Te presentamos la cúrcuma, una especia originaria de la India y del sudeste asiático que ha ganado popularidad en el mundo de la belleza debido a sus altas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Además de estas, tiene otras, como la capacidad para eliminar el vello facial con resultados verdaderamente impresionantes, y las propiedades exfoliantes, que ayudan a eliminar las células muertas de la piel y, por tanto, a dejar la piel más suave.

Los ingredientes para elaborar esta máscara de cúrcuma para el bigote serían exactamente tres, una cucharadita de cúrcuma en polvo, una cucharadita de yogur natural o leche, y una cucharadita de harina de garbanzo. Es muy sencillo, ya que únicamente tienes que mezclar en un tazón pequeño la cúrcuma en polvo con la leche o el yogur, y si deseas que la consistencia sea más espesa, agregar harina de garbanzo.

Una vez tengas la máscara hecha, aplícatelo sobre el bigote y déjatelo actuar durante unos 15 o 20 minutos. Posteriormente y con movimientos suaves, masajea la máscara con agua tibia, y finalmente, enjuaga al completo el bigote y aplica crema hidratante. Un paso a paso natural, fácil y eficaz.

