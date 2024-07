Cómo cuidar tus pies para que se vean perfectos este verano

Lucir tranquilas las sandalias de moda de la temporada no es tan fácil como podría parecer. A menudo, y a pesar de que intentamos mantener la piel de los pies hidratada, nos traiciona el hecho de que siempre estén descubiertos, y expuestos a todo tipo de agresiones externas. Miras tus pies, ves grietas, los ves opacos, mate, y con durezas. ¿Te pasa?

Aunque parezca que es una zona de nuestra piel que pasa inadvertida, no nos engañemos. A todas se nos va la mirada a los pies, porque además dicen mucho de nosotras. Así pues, y para dejar de lamentarnos con lo que 'no' y poner manos a la obra con lo que 'sí' podemos hacer, hemos consultado a los expertos de Lush, que nos han dado unos tips fáciles y muy efectivos.

La deshidratación, principal problema de los pies en verano

En verano, los pies aceleran su deshidratación. Graciela Vilagudin Photography

Aunque los pies deben cuidarse todo el año, y es interesante haber realizado un trabajo previo sobre ellos, lo cierto es que solemos olvidarnos de su existencia hasta que 'toca' mostrarlos. Es por eso que van a requerir de un tratamiento más intensivo, en un afán por recuperar su aspecto saludable e hidratado en tiempo récord.

Que nadie se preocupe si ve sus pies secos, agrietados y con un aspecto apagado, porque estamos a tiempo de ponernos las pilas con ellos. También para evitar la inflamación que pueden provocar las altas temperaturas, la inactividad y el uso de calzado poco apropiado (las modas es lo que tienen).

Otra circunstancia que suma (en el mal sentido de la palabra) es la que hace referencia a que, con el paso de los años, la piel se va deshidratando de una manera más evidente, al tiempo que cuesta bastante más recuperar su estado ideal. La humedad a la que están expuestos constantemente los pies en verano, así como la exposición a la radiación solar, tampoco ayudan.

Así pues, los expertos de Lush nos comparten una rutina efectiva en 6 pasos, para mantener nuestros pies frescos y suaves con la ayuda de determinados aceites esenciales y mantecas de comercio justo que triplican su poder de hidratación.

1. El poder de la exfoliación, primer paso imprescindible

La exfoliación, con piedra pómez y productos refrescantes es imprescindible para los pies. Lush

Aunque muchas mujeres no consideren ni de largo la necesidad de la exfoliación de la piel, ésta es absolutamente imprescindible cuando hablamos de nuestros pies en verano.

A diferencia de la piel del cuerpo, que debe exfoliarse dos o tres veces por semana como máximo, en el caso de los pies nos recomiendan que la realicemos cada día con el objetivo de mantener los pies suaves, libres de asperezas. El masaje exfoliante debe durar unos 3 o 4 minutos, y se retira con abundante agua tibia.

La exfoliación diaria va a permitir que los productos hidratantes que apliquemos a continuación penetren de una manera más efectiva, con resultados uniformes. Desde Lush recomiendan un jabón exfoliante con piedra pómez que contenga, a ser posible, aceite de naranja dulce refrescante.

2. Recuperación muscular 'a remojo'

Un baño de pies con sales de magnesio ayuda a refrescar la sensación de cansancio y a favorecer la recuperación muscular. Lush

Un par de veces a la semana, o siempre que encontremos un ratito para mimar nuestros pies, podemos mantenerlos a remojo en agua fría, a la que añadiremos una bomba repleta de ingredientes beneficiosos como puede ser el magnesio, que suaviza y alivia la sensación de cansancio.

Al agua de este remojo reconfortante podemos añadirle aceites refrescantes de menta piperita, hierbabuena y eucalipto, que además tienen la capacidad de la recuperación muscular. El Salt Water Soother de Lush contiene sales de Epsom, ricas en magnesio, que crean una película extra de suavidad para 'descansar' la sensación de pesadez e hinchazón.

3. Pies a salvo de humedades

Los pies deben estar siempre secos en verano para evitar la proliferación bacteriana. Freepik

Como tercer punto a tener en cuenta, y mucho, es la necesidad de que nuestros pies no mantengan humedades y estén siempre perfectamente secos. Secar bien los pies tras un baño, sea el que sea, es la mejor opción para evitar una infección fúngica o la proliferación de bacterias que después podrían traernos problemas.

Además de tomar las precauciones necesarias para secarnos, existen productos que ayudan a absorber la humedad al cien por cien, como es T for Toes, por ejemplo. Se trata de un desodorante sin aluminio, que tiene como principal ingrediente el absorbente caolín, que mantiene los pies frescos y secos.

Otros ingredientes interesantes en este punto son el árbol de té; cítricos como la lima; y la hoja de nogal en polvo para luchar contra la aparición de bacterias, tan habitual en los meses de verano.

4. Hidratación diaria, insoslayable

Utilizar a diario crema hidratante específica para pies secos es básico para lucir unos pies bonitos. HLIB SHABASHNYI

Después de la preparación previa de la que hemos hablado, y con los pies ya listos como un lienzo en blanco, le llega el turno al paso fundamental, que es la hidratación. Podemos elegir el producto que nos resulte más apetecible, pero siempre con el objetivo de rehidratar al máximo la piel de los pies.

En Lush proponen su Pink Peppermint, una crema de pies que mezcla el frescor del pipermint con la árnica calmante, al tiempo que lucha contra la sequedad. El pipermint tiene la capacidad de refrescar la piel cuando está acalorada, por lo que podemos utilizarla en cualquier momento del año.

Otro ingrediente interesante es el aceite de tagetes, antimicótico, que lucha contra la inflamación. La manteca de cacao siempre ha sido una excelente aliada de los pies extremadamente secos, con la precaución de secar la grasa sobrante cuando se haya absorbido para evitar resbalarnos con el calzado o que los pies recojan la suciedad exterior cuando van al aire.

5. Mascarilla: El paso definitivo

Aplicar mascarilla de pies durante 20 minutos refuerza el poder de la crema hidratante y la multiplica. Lush

Si la hidratación tras un 'lienzo' perfectamente preparado es fundamental, el gesto definitivo llega en formato mascarilla. ¿Nunca te habías planteado ponerle una mascarilla a tus pies? Pues ya va siendo hora… Con ella, conseguirás unos pies suaves, frescos y limpios para lucir tus sandalias favoritas.

Conviene que busques una mascarilla, de las muchas existentes en el mercado beauty, que ejerza una ligera acción exfoliante, que el mismo tiempo tonifique. Volcano de Lush, por ejemplo incluye en su formulación canela, tomate, papaya y piedra pómez, que ayudan a exfoliar, pulir y desodorizar.

Para aplicarte la mascarilla debes cubrir perfectamente toda la superficie de los pies, y dejar que actúe sobre ellos durante, al menos, 20 minutos. Dos veces a la semana será una buena costumbre. No olvides retirar el sobrante de producto transcurrido el tiempo de acción, con agua templada y un ligero masaje con movimientos circulares para activar la circulación sanguínea.

6. Con un masaje final… ¡lo bordas!

Masajear pies y piernas ayuda a evitar la inflamación. Freepik

Lo que más agradecen unos pies cansados es un buen masaje, perfecto para reactivar el flujo sanguíneo y aliviar cualquier tensión. Si tienes quién te lo haga, mejor que mejor, pero sea cual sea tu circunstancia, no dejes de hacerlo siguiendo una serie de pasos imprescindibles.

Para masajear siempre viene bien utilizar previamente un producto que permita que los dedos de las manos se deslicen bien. ¿Lo ideal? Que ese cosmético tenga árnica para relajar la musculatura, y si puede ser hammamelis y magnesio (este último, esencial, es responsable de más de 300 funciones en nuestro organismo). Para refrescar, utiliza el eucalipto, la menta o la hierbabuena, y mentol antiinflamatorio para la recuperación muscular.

Tips para conseguir el masaje de pies perfecto

Un buen masaje d pies ayuda al cuerpo a equilibrarse, y también a la mente. massagenerds de pixabay.

Helen Ambrosen, cofundadora de Lush, comienza explicando que "el masaje es una forma realmente eficaz de mantener la fuerza y el movimiento de los pies; el magnesio contribuye a este proceso, y hay que tenerlo muy en cuenta. En Lush creemos en el poder del tacto para ayudar a sentirnos conectados, no sólo con nosotros mismos, sino también con los demás. Cada vez que me doy un masaje a mí misma o tengo la suerte de recibir un tratamiento en un spa, siempre me acuerdo de lo eficaz, maravilloso y lujoso que es, pero también de lo mucho que está ayudando a mi cuerpo y a mi mente”.

Para comenzar a darnos el mejor masaje de pies posible, Ambrosen sugiere colocar una o varias toallas dobladas debajo de las piernas, para evitar la presión en la parte inferior de la espalda, que suele sufrir. A continuación, calentamos el aceite o la barra de masaje que vayamos a utilizar con la energía de nuestras propias manos, y las colocamos sobre los tobillos: estiramos ambas piernas y pies ligeramente para alongar los músculos.

El siguiente paso consistirá en calentar la musculatura de las piernas y pies mediante grandes movimientos circulares que despierten los músculos y los dejen listos para iniciar el masaje. Con los dedos pulgares, dibujamos una línea ascendente en el centro del pie, con una presión segura pero no demasiado firme. Mientras se trabaja sobre una pierna, la otra debe permanecer sobre una toalla caliente.

Aplicar una presión suave en la parte inferior del pie para aliviar el dolor en los pies cansados después de un largo día. La reflexología dice que se pueden masajear los dedos de los pies para liberar problemas sinusales así como los dolores de cabeza. Se puede masajear con cuidado a lo largo del arco del pie para aliviar cualquier molestia espinal.

Para finalizar, la experta propone deslizar suavemente la mano derecha por la pierna y tirar del tobillo con la izquierda para reducir la acumulación de líquido láctico de las piernas, y proporcionar un estiramiento relajante.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de salud y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.