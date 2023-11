Cómo controlar el encrespamiento del cabello con estos sérums 'anti frizz' que lo nutren y suavizan

Cuando llega el invierno, el viento y la humedad a España, somos muchas las que buscamos cuáles son las soluciones para evitar el frizz en el cabello. Hablamos de esa aureola de pelos finitos que se nos crea alrededor de la cabeza y consigue que parezca que no nos hemos peinado al levantarnos, aunque hayamos pasado un par de horas frente al espejo domando la melena. Queremos trucos efectivos para acabar con el pelo encrespado de una vez por todas, pero, para eso, primero hay que entender qué lo provoca.

Se dice que un pelo está encrespado cuando se eriza con facilidad u ofrece dificultad y resistencia a la hora de peinarlo, bien porque no se amolda al efecto que buscamos o porque se enreda con facilidad. Suele producirse cuando el cabello está seco, dañado y quebradizo, por falta de hidratación y nutrición, algo común después del verano y durante el otoño, cuando la caída capilar se nota más fuerte.

También existen otras causas, como la genética y la humedad, aunque todas ellas comparten solución: hay que hidratar y nutrir el pelo con acondicionadores, mascarillas y productos sin aclarado para combatir el encrespamiento. Entre estos últimos están los sérums anti frizz, unos cosméticos que han ganado popularidad por su capacidad para mantenerlo a raya sin renunciar a lucir un pelo bonito, sano y suave.

¿Cómo se quita el encrespamiento del pelo?

El encrespamiento es una de las afecciones más comunes en el cabello y, por ello, saber cómo eliminarlo o mantenerlo a raya es una de las cuestiones más buscadas. Existen cosméticos, como los ya nombrados sérums anti frizz que aportan suavidad al pelo y lo hidratan para reducir la incidencia del encrespamiento que pueden ser de gran ayuda en las rutinas capilares. Así, este tipo de cosméticos reparan y sellan las puntas abiertas, el cabello seco y dañado.

Sin embargo, además de contar con su ayuda, también podemos tener en cuenta otras cuestiones que afectan al encrespamiento. Desde Druni han compartido una serie de consejos prácticos para controlar el frizz. Por un lado, debemos tener en cuenta que este se produce, en parte, por la sequedad, por lo que hidratar el cabello es fundamental. Pero, ¿cómo hidratar el pelo? Podemos seguir tratamientos o rutinas concretas, aplicar mascarillas o aplicar aceite de coco una vez a la semana para frenar la sequedad del cabello.

También recomiendan desde Druni evitar los champús con sulfatos, por lo que debemos aprender a leer las etiquetas de los cosméticos. A la hora de lavarlo, no hay que hacerlo en exceso y, a poder ser, se debe hacer con agua fría. Respecto al secado, es recomendable no frotar con la tolla y no emplear el secador durante mucho tiempo. Asimismo, la alimentación también puede influir en el aspecto del cabello, así como el cepillado (mejor sin fricción) o el abuso de los productos de acabado para peinados.

Los mejores sérums antiencrespamiento

Hidrocrema Liss Frizz Control de Deliplus Mercadona

El sérum para el encrespamiento del pelo de Mercadona es uno de los más buscados. La escasa inversión que requiere (cuesta menos de 5 euros) y sus resultados le han hecho convertirse en uno de los más buscados. Además de evitar el frizz, sobre todo de cabellos lisos, ilumina, da brillo al pelo y lo protege del calor. Lo consigue con una formulación que incluye extracto de bambú, aceite de camelia japonesa y queratina vegetal.

Se puede emplear tanto en seco como en mojado antes de peinar. Lookfantastic

El Tame Hair Serum de Aesop, aunque requiere de más inversión que el sérum anterior, también es uno de los favoritos por sus buenos resultados. Es perfecto también para los cabellos más rebeldes y se puede emplear tanto en seco como en mojado antes de peinar a nuestro gusto. Su aroma fresco y floral lo convierte en uno de los cosméticos favoritos para usar a diario puesto que, además, no es pegajoso y se elimina tras el lavado.

Es ideal para moderar el exceso de volumen del cabello. Primor

El Frizz Dismiss Instant Deflate Oil Serum, de Redken, también tiene muchas seguidoras por su capacidad de controlar el encrespamiento provocado por la humedad. Está recomendado para todo tipo de cabellos, pero especialmente para los que tienen un frizz moderado en los que actúa para moderar el exceso de volumen al tiempo que le aporta suavidad y brillo. Su ingrediente estrella es el complejo suavizante de Redken enriquecido con aceite de babasú.

Repara las puntas abiertas, define el rizo y estimula el crecimiento. Matarrania

Otro de los sérums favoritos es la propuesta Bio de Matarrania con un aroma único que nos invita a convertirlo en nuestro gran aliado. Su fórmula natural y ecológica nutre el cabello, repara las puntas abiertas, define el rizo y estimula el crecimiento para lograr un pelo revitalizado. Por ello, funciona como un aceite de tratamiento y de estilismo para reducir el encrespamiento. Se puede emplear tanto en seco como en húmedo, en cabellos teñidos y es apto para el método curly.

Este cosmético mejora la manejabilidad del cabello Miravia

Por último, en nuestra selección incluimos el Osis Magic de Schwarzkopf, una opción para todo tipo de cabellos que crea una película protectora en la fibra capilar que es la responsable de evitar el frizz, al tiempo que permite conseguir un cabello suave. Se trata de una propuesta low cost que mejora la manejabilidad del cabello.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.