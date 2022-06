Cómo aplicar la base de maquillaje: ¿con una brocha o con los dedos?

Una de las eternas dudas del maquillaje es si la base se debe aplicar con los dedos o con una brocha. A estas alturas de la vida hemos escuchado todo tipo de opiniones al respecto, ya que las que vamos a toda prisa cada mañana lo hacemos rápidamente con los dedos y, sin embargo, las que prefieren invertir un poco más de tiempo en su 'make-up' lo hacen con brochas pero, ¿qué es lo correcto? Y en el caso de que los expertos nos aconsejen usar brocha ¿cuál es la adecuada?

La base de maquillaje es un imprescindible en el neceser de cualquier mujer ya que es el producto que, junto con el corrector, nos ayuda a camuflar los granitos, puntos negros, manchas y otro tipo de marcas, dejando así un cutis uniforme, liso y luminoso. Sin embargo, no conseguiremos el mismo efecto si aplicamos la base con nuestros dedos que con la brocha. Por ello, y con el fin de averiguar cuál es la manera correcta de hacerlo, hemos hablado con expertos en maquillaje que nos cuentan con todo detalle cómo hacerlo.

La maquilladora Eva Escolano, nos da su opinión: “Yo como profesional, aplicó la base con brocha redonda, la plana no me suele gustar el resultado. Me resulta mucho más cómodo y el producto se funde muy bien sobre la piel. Además es muy agradable por su suave masaje. De esta forma también el maquillaje es más duradero y queda más uniforme ya que prestas más atención al acabado final.

Si estás en casa y no eres muy 'de lavar las brochas'...

Siempre recomiendo que si te maquillas en casa, lo hagas con los dedos y extiendas la base como si fuese una crema hidratante, se funde más rápidamente, llegas más a los contornos del rostro como ojeras o aletas de la nariz y sobre todo es mucho más higiénico ya que las brochas suelen quedarse durante mucho tiempo en el neceser sin lavar y esto puede producirse granitos o picores. También es mejor utilizar los dedos para aplicar el colorete en crema ya que se funde muy bien

En resumen con los dedos llegas a zonas más difíciles y se funde mejor; y con brocha es más agradable de aplicar, usas menos producto y se extiende muy bien.

"Lo que sí recomiendo es usar brochas para productos en polvos como las sombras o polvos bronceadores o matificante", explica Eva.