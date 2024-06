Cuidado al aplicarte el sérum: todo lo que no deberías hacer y que has aprendido en TikTok

Los vídeos de rutinas de belleza cada vez son más habituales en las redes sociales y no vamos a negar que muchos de ellos son hipnóticos. Te puedes pasar horas mirando a diferentes chicas cómo se aplican los diferentes cosméticos durante su cuidado de la piel.

Sin embargo, no todos los gestos que realizan al aplicarse los productos son los adecuados. De hecho, uno de los cosméticos que más confusión nos puede provocar es el sérum, un producto que cada vez más españolas añaden a su rutina facial.

Qué es el sérum

El sérum es un cosmético diseñado para aportar concentraciones mayores de ingredientes activos específicos a la piel. Este producto no es un sustituto de la crema hidratante, de hecho, se debe aplicar sobre la piel una vez que la hemos limpiado y antes de echarnos la crema hidratante.

El uso del sérum a diario ayuda a maximizar los beneficios y potenciar la eficacia de los productos que vamos a utilizar después durante nuestra rutina skincare.

Los mejores serum minimizadores de poros Freepick

Cómo elegir el sérum adecuado

Si eres usuaria de Tik Tok te habrás dado cuenta que la cantidad de sérums que salen en la red social son infinitos. Así que saber por cuál decantarnos no es tarea fácil. Como en el resto de cosméticos de nuestra rutina facial tendremos que tener en cuenta nuestro tipo de piel y el efecto que deseamos conseguir.

Cuando se quiere luchar contra las manchas de la piel lo correcto sería utilizar sérum con Vitamina C o ácido glicólico. Si lo que buscamos es fomentar la hidratación de nuestra piel, la estrella es el ácido hialurónico. La niacinamida es lo que deberás buscar en tu sérum si lo que quieres es disminuir el enrojecimiento. Para difuminar las manchas de la edad, tu gran aliado es el retinol y si lo que quieres es disimular poros o acné, busca el sérum con ácido salicílico.

No hay que poner mucha cantidad

Una vez que hemos elegido el sérum que más nos conviene hay que ponerse muy poca cantidad de producto, con una gota del tamaño de un guisante es más que suficiente. Si viene con un gotero, lo ideal sería utilizar poner tres o cuatro gotas por la cara. Hay que tener en cuenta que tiene una textura mucho más ligera que la crema hidratante.

Cómo aplicar el sérum

Este cosmético debe aplicarse con las manos limpias, utilizando las yemas de los dedos y después darte pequeñas palmaditas en la cara y esperar a que se absorba. Incluso algunos expertos señalan que su efectividad aumenta si aplicas el sérum con la cara húmeda.

Lo que no hay que hacer que se ve muchas veces en los vídeos de Tik Tok es echarse mucha cantidad de producto y encima distribuido por toda la mano, incluida la palma.

Si tiene gotero, no lo pegues a la cara

Otro gesto muy habitual en los vídeos de TikTok es el de aplicar el sérum, si tiene gotero, poniendo este directamente sobre la cara. Algo que desaconsejan completamente los expertos porque, vamos a echar más producto del necesario y además, podemos contaminar la pipeta con alguna bacteria que pueda haber en nuestra piel y contaminar el resto del producto al meter el gotero en el frasco.

No mezclar sérum diferentes

Puede que pensemos que mezclando dos sérum con propiedades diferentes consigamos mejores resultados pero, no. Si no eres un experto en el tema es mejor que utilices un solo tipo de este producto para que no te produzcas una molesta irritación en la cara.

Hay gente que decide que para ganar tiempo mezcla el sérum con la crema hidratante, algo totalmente desaconsejable. Lo recomendable es que se esperen entre 1 y 2 minutos después de aplicarse el sérum para luego utilizar la crema hidratante.

En definitiva, el mundo del sérum es inmenso, así que si quieres encontrar el producto que más se adecúe a las necesidades de tu piel, lo mejor es que te dejes asesorar por un experto.

