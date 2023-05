Más allá de descubrir cómo aplicar tu base de maquillaje, con los dedos o con una brocha, es casi un deber conocer tu piel y saber qué tipo de este producto debes aplicarte.

Porque aunque pensemos que da igual, que no importa si tienes una piel grasa, seca, mixta, o acnéica, y que, por ello, puedes comprarte la base de tu amiga porque te ha enamorado su acabado; sentimos decirte que no.

Si has invertido en un maquillaje de cara, sin tener en cuenta qué pide tu piel, mal; debes deshacerte de él, consultar a un experto y comprarte otro que se adecue a tus necesidades.

La importancia de elegir la correcta base de maquillaje

Cuando llega el día de cambiar de base de maquillaje, bien porque se nos ha terminado o porque queremos probar otra nueva, no cesan de acecharnos preguntas del tipo: ¿estaré usando la correcta? o ¿debería preguntar a un experto? Y es que, la mayoría de seres terrenales no consultan a un especialista antes de comprar este tipo de productos de belleza.

Al igual que está casi asentado el hecho de no invertir en una crema sin antes preguntar a un dermatólogo, hacerte con la última base de maquillaje del mercado es lo que marca tendencia. Y no debería ser así. Sus formulaciones pueden contener ingredientes dañinos para según que tipo de pieles, y eso puede provocar resultados no deseados, como exceso de sebo, brillos, aparición de granitos etc.

Debes tener en cuenta tu tipo de piel para elegir tu base de maquillaje. Pexels.

Para evitar problemas, he aquí 4 claves que debes seguir si quieres hacerte con la base perfecta para ti:

Si tienes la piel grasa, lo idóneo es elegir bases de acabado aterciopelado (preferiblemente 'oil free'). No necesariamente tienen que ser bases compactas, pero es recomendable que tengan un acabado ligeramente empolvado y matificante. Las bases de maquillaje en barra pueden ser una buena opción, según los expertos. Las pieles secas necesitan de bases de maquillaje más líquidas y fluidas, con cobertura intermedia, que tengan un acabado jugoso y a la vez hidraten la piel del rostro, aportándole luz. Las pieles mixtas tienden a poseer zonas más grasas, como la frente, el mentón y la nariz, pero también zonas más secas o deshidratadas. En estos casos, la mejor opción es recurrir a bases de maquillaje con acabado mate y libres de aceites, que nos aseguren también una larga jornada de hidratación. Las pieles normales son mucho más agradecidas ya que absorben mejor todo tipo de productos. Las bases ligeras, hidratantes o las BB o CC Cream son una buena opción. Con ellas conseguirás un acabado natural, luminoso y un efecto buena cara al instante.

El tono de piel, otro factor a tener en cuenta

No solo del tipo de piel depende tu elección a la hora de elegir una nueva base de maquillaje, también de tu tono de piel. ¿Lo idóneo? El color debe adaptarse al de tu rostro, fundiéndose pero no cambiándolo. La clave es que al extenderte la base no se note que la llevas, de lo contrario habrás elegido la opción incorrecta.

Para que no haya errores debes asegurarte de que se trata del subtono de la piel ya que el tono siempre puede ir variando a lo largo del año, sobre todo, durante el verano con la exposición solar. Sin embargo, el subtono representa la calidez de la piel, y escogiendo una base similar a este, sí podremos conseguir el resultado deseado.

Pero, ¿cómo sabemos si es el tono adecuado? Aunque hay una práctica internacionalizada de que a la hora de elegir el tono de maquillaje, hay que probarlo sobre la muñeca o en el dorso de la mano, lo adecuado es aplicarla directamente en el rostro, en la zona del mentón.

Truco de experto

Desde L'Oréal Paris nos dan un truco para no confundirnos a la hora de determinar el subtono: ponerte frente a un espejo, con un folio en blanco pegado al rostro e identificar cómo ves tu tono:

- Si la piel se ve más amarilla, tiene un subtono cálido y, por tanto, se debe elegir una base más dorada o beis.

- Si en comparación con el blanco del folio, la piel se ve más rosada, es un subtono frío y, por tanto, la base debería ser más rosa.

- Si la piel no resalta, ni por un tono amarillento ni rosado, estamos ante un subtono neutro y la base debería ser lo más neutra posible.

