Existen los must de fondo de armario que nadie pone en duda: desde una camisa blanca hasta una cazadora vaquera, pasando por unas zapatillas. Pero, en lo relativo a básicos de belleza, no estaría de más que también tuviéramos una lista de cosméticos y herramientas que nos ayudaran a cuidar nuestra piel, hidratarla o limpiarla, sobre todo ahora que tenemos un pie puesto en el largo invierno. Aunque los gustos (y tipos de piel) son muy diferentes, podemos reunir un top 5 de imprescindibles para nuestro neceser que podemos encontrar fácilmente en tiendas como Primor. Un espejo para retocarse el maquillaje, un cepillo exfoliante o un matificante son algunos de los must que caben en tu bolso.

Así que, si tú también quieres lucir una piel radiante este invierno o descubrir que imprescindibles de fondo de neceser te faltan, toma nota de este listado que brilla como lo hará tu piel y que caben en cualquier bolso. Lo primero que debes tener en cuenta es la limpieza de tu rostro, hay que realizar una que sea en profundidad y, para ello, la exfoliación ayuda mucho. Pero, recuerda, lo ideal es que no se exceda de una vez por semana.

Y, lo mejor para esto (¡y más económico!) es un limpiador de poros para una piel más luminosa. Con este básico de la marca You are the princess, seguro, ayudas a activar la circulación de la piel de tu rostro. Lo mejor es que, gracias a los descuentos del Black Friday de esta semana solo te costará un euro.

Siguiendo con la limpieza y tratamiento del rostro, si eres de las personas que piensan que las mascarillas son un must, sabrás que aplicarlas de manera uniforme por la cara no es una tarea fácil. Por eso, las espátulas que te permiten ponértelas de manera rápida, consiguiendo una cobertura uniforme y sin desaprovechar producto, son perfectas. Esta de You are the princess tiene, por un lado, la espátula de silicona que permite aplicar rápidamente las mascarillas y los peelings de manera homogénea y precisa. Y, por otro lado, un pincel con forma cuadrada y fibras sintéticas muy tupidas que permiten aplicar productos más fluidos.

Y, si hablamos de imprescindibles de belleza en un bolso no podemos olvidar uno de los must del maquillaje para aplicarnos la base, el corrector o para llevarla siempre en el neceser para retocarte allá donde vayas. Hablamos, claro, de la esponja de maquillaje. Si tienes las tuyas desgastadas y estás buscando una cómoda, suave y moderna esta te encantará porque incorpora hasta ácido hialurónico. Este ayuda a mejorar el contenido de humedad de la piel y fortalecer las capas externas. Además, tal y como explican desde Primor, proporcionan una defensa antioxidante en el rostro.

Un práctico 'roll-on' matificante

Esta piedra volcánica instalada en un práctico roll-on te ayudará a eliminar el exceso de grasa en el rostro, limpio o maquillado. Además de matificar el cutis a la vez que lo masajea, pero, ¿cómo usarlo? Solo tendrás que deslizar la bola por la zona de tu cara donde quieres eliminar la grasa o el exceso de brillo.

Te estarás preguntando dónde está en la lista uno de los básicos en el bolso que falta. Como no, un espejo para poder utilizar todos los demás productos. Este modelo, también de la marca You are the princess, es perfecto porque puedes apoyarlo en cualquier superficie gracias al soporte plegable que lleva incorporado en la parte de atrás. Además, tiene una luz led con botón táctil y tres intensidades, según la que necesites para maquillarte, por ejemplo.

