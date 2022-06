Champú sólido para niños: la alternativa de Suavinex para madres ecologistas y... no solo para ellas

Los champús sólidos han sido la última gran revolución en el mundo del cuidado personal. Esta alternativa al formato líquido tradicional nos permiten ahorrar a la vez que cuidamos el medio ambiente gracias a la cantidad de plástico que se ahorra con cada pastilla.

Hace unos años, jamás se nos habría pasado por la cabeza la idea de comprar un champú sin el 'packaging' de toda la vida, pero gracias al 'boom' de las alternativas más sostenibles en el cuidado femenino y la cosmética -como la copa menstrual o los discos desmaquillantes de bambú reutilizables-, cada vez son más las personas que deciden incorporar los champús sólidos a su cesta de la compra.

Muchas mujeres adaptan esta conciencia 'eco-friendly' a su día a día, también con los más pequeños de la casa gracias a los champús sólidos para niños (a partir de 3 años), donde Suavinex ha sido de las marcas pioneras. Estos productos especializados respetan su piel delicada y pueden ser usados también por adultos.

Por eso mismo, los productos que utilizamos para las pieles sensibles son muy importantes y más para la cabeza, zona en la que se pueden dar diferentes afecciones: piel delicada, exceso de sebo, irritaciones....

¿En qué debemos fijarnos al elegir un champú sólido?

Tal y como nos explica la dermatóloga Ana Molina, “el manto lipídico de los niños no se produce del todo bien y no es tan fuerte como el de los adultos”, por lo que cualquier cosmético que vayamos a emplear en ellos debe ser bajo en componentes detergentes para poder respetar su piel y que no tenga problemas en un futuro. De ahí que el pH deba encontrarse entre el 5.5 y 6.6 para minimizar cualquier tipo de irritación, ya sea ocular o por el resto de su cuerpo.

El pH 5.5 es el ideal, puesto que es el más similar al manto ácido de la piel, y lo protege de bacterias y otros microorganismos. Si se altera este pH utilizando productos poco adecuados, la barrera se debilita, quedando expuesto a las agresiones externas.

La dermatóloga nos aconseja evitar los jabones artesanales o los sólidos del tipo jabón Lagarto porque “suelen tener un pH muy ácido y pueden resecar mucho la piel”.

Como hemos dicho antes, fijarnos en los ingredientes es clave. Según nos cuenta Ana Molina, deben estar formulados con aceites. “Para los niños y cueros cabelludos delicados recomendamos jabones suaves, respetuosos con la barrera lipídica y que limpien e hidraten a la vez la piel”, nos aconseja la experta.

Al terminar y para conservar en perfectas condiciones la pastilla, hay que dejarlos secar en una jabonera y alejarlos del agua, ya que de lo contrario, se irán deshaciendo y no nos durará tanto.

Beneficios para todos, pequeños y mayores

Utilizar este tipo de productos tiene más ventajas de lo que cabe esperar, ya que cuidamos el medio ambiente a la vez que también cuidamos de nuestro bolsillo.

Para empezar, tienen una duración superior a los productos en gel, llegando a concentrar dos botellas de champú en una sola pastilla. Además, ocupan mucho menos espacio y son más ligeros, por lo que podremos llevarlo en la maleta sin problemas ahora que se acercan las vacaciones.

Al tener un envase libre de plásticos, ya que suelen presentarse dentro de cajitas de cartón y tener un tamaño más reducido, su precio es menor al de los champús tradiciones. Por ese mismo motivo, el champú sólido para bebés es también una alternativa ecológica.

Productos sólidos para adultos y niños

Si te has convencido para pasarte a la cosmética 'eco-fiendly' aquí te dejamos la alternativa en formato sólido que cuidarán tanto de su piel como del medio ambiente.

