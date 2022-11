Gema Cabañero Directora de I+I+D de 180 the Concept nutricosmética avanzada

Si tu piel es sensible y alguna vez has sufrido patologías cutáneas, seguramente habrás notado las consecuencias del otoño en la piel y es que, la combinación de la vuelta a la rutina, el estrés y los cambios de temperatura, afectan al equilibrio de la microbiota dérmica. Sin embargo, antes de asfixiar los tejidos con texturas y diferentes productos, es importante incidir en los motivos de esa inestabilidad.

¿Cómo afecta el otoño a la piel?

Igual que en verano mejoran ciertas patologías de la piel gracias a las altas temperaturas y el sol, cuando este se va, empeoran en otoño y viceversa.

¿Por qué sucede esto? Principalmente la causa es el cambio de estación, ya que la piel reduce las secreciones de sebo y la transpiración para adaptarse a las nuevas temperaturas.

Esto afecta al nivel de hidratación de los tejidos, que genera sequedad en la piel, también llamada xerosis, lo que daña la barrera de protección natural frente a los agentes externos, provocando irritación. Otra de las consecuencias es que la dermis y la epidermis se vuelven más vulnerables y sus funciones se ven comprometidas.

Como respuesta la piel puede padecer distintas patologías, entre las que destaca la dermatitis atópica, producida por la deshidratación que provoca falta de proteínas en los tejidos y como respuesta a las reacciones emotivas. Sus principales síntomas son hinchazón, picazón y enrojecimiento continuo de la zona.

Otro de las principales afecciones que se presentan en otoño es el acné otoñal debido al estrés, los cambios bruscos de temperatura o los cambios de hábitos muy característicos de la temporada.

¿Qué ingredientes nos ayudan a paliar los efectos adversos en la piel?

Para mantener la piel en óptimas condiciones es importante que tanto las personas que sufren patologías cutáneas como las que no, mantengan muy hidratada la piel. Para ello, no solo será conveniente que bebamos agua, si no también que añadamos activos e que reparen los daños en la barrera de la piel y fomenten sus defensas, mejoren la circulación y combatan los efectos de los radicales libres y la inflamación.

Algunos de los más recomendados son ingredientes naturales y nutriscosméticos que incluyan activos como el extracto de Nopal, un conocido antioxidante con importantes propiedades antiinflamatorias y efectos antibióticos. También los extractos de algas como el de las algas rojas o el alga kelp capaces de equilibrar el sistema digestivo y mejora el flujo sanguíneo.

Es normal que en otoño la piel se altere más de la cuenta. IMAXTREE

Además de ello, el magnesio por sus reconocidas capacidades antiinflamatorias y calmantes que favorecen la detoxificación junto con vitaminas como la K, antihemorrágica y capaz de mejorar el tono de la piel y el enrojecimiento.

Asimismo, vitaminas como la vitamina C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 y B12, capaces de brindar un alto efecto antioxidante, estimular la regeneración de tejidos y potenciar el sistema de defensas de la piel para protegerla frente a agentes externos.

