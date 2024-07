'Bótox' clandestino: los peligros de la medicina estética a domicilio

Según el último informe de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), en España, el 45 por ciento de la población afirma haberse realizado un tratamiento de medicina estética, una cifra elevadísima que refleja el momento de crecimiento y democratización que está viviendo el sector.

Sin embargo, lo que en principio es una excelente noticia, puede llevar en paralelo a un mal entendimiento de los procedimientos estéticos, a frivolizar determinados tratamientos médicos y al intrusismo, algo que puede resultar peligroso.

Tanto es así, que en los últimos tiempos nos han alertado noticias relacionadas con la mala praxis en domicilios particulares, en los que no existen los medios necesarios para garantizar la seguridad que el paciente necesita. Para analizar estas situaciones que pueden poner en peligro la salud del paciente, así como la necesidad de la información veraz y profesional, hemos entrevistado a la doctora Sofía Ruiz del Cueto, codirectora de Clínica Mira + Cueto.

Medicina estética, una disciplina al alcance de (casi) todos

Las infiltraciones hoy en día están al alcance de todo el mundo, sin necesidad de arriesgarse con personal no cualificado en domicilios no homologados. Lifestock

Comenzamos nuestra conversación con la doctora del Cueto hablando del momento que vive el sector, y de las posibilidades de infiltraciones de neuromoduladores (ya no se denomina bótox, sino neuromoduladores, el término correcto).

Las infiltraciones que podemos realizarnos en el rostro, como nos explica la experta, son muy diversas, aunque de forma esquemática las resume en cuatro grandes grupos: "las hay para dar soporte o estructura facial; para proporcionar tensión con inductores de colágeno, ya sea en forma de gel o de hilos; también existen infiltraciones para neuromodular; y otras para nutrir, hidratar, despigmentar… tratar la superficie de la piel, en definitiva".

Doctora Sofía Ruiz del Cueto, en consulta. Marta Tena

Así pues, puestos ya en situación de los tipos de infiltraciones que podemos realizarnos en medicina estética, analizamos con la doctora el momento en el que se encuentra el sector. "Actualmente la medicina estética está al alcance de todo el mundo sin necesidad de correr el riesgo de tener que acudir a profesionales no médicos, ni a lugares carentes de licencia sanitaria que asegure que el tratamiento se realiza de forma segura".

El problema, y es muy grave, "está en que muchos colectivos no médicos engañan a los pacientes haciéndoles creer que pueden realizar procedimientos médico estéticos. Este tipo de procedimientos, por ley (pues así lo ha dictaminado el Tribunal Constitucional) debe realizarlos un médico adecuadamente formado en un centro autorizado específicamente con la licencia U48".

¿Cómo sabemos que estamos en las manos correctas?

Antes de inyectar, sea el tratamiento que sea, el médico debe elaborar la historia clínica que le permita descartar situaciones de riesgo Pixabay

Para que no nos llamemos a engaño y podamos detectar a tiempo si estamos frente a un profesional y a un proceder correcto, la experta nos explica que "infiltrar no es un tratamiento que se realice en cabina, se hace en consulta. Este es el primer dato que nos indica si lo realizamos en un centro adecuado. El médico debe realizar una historia clínica que le permita descartar situaciones que impidan realizar el tratamiento ya que no sería seguro para el paciente".

Durante el tratamiento, "se debe analizar bien la movilidad de los músculos que se van a tratar para adecuarlo a cada persona y sus necesidades. Es importante llevar un protocolo de asepsia que impida infección o complicación de las zonas tratadas. Es importante utilizar productos autorizados que sólo se venden legalmente a médicos con licencia específica para este tipo de tratamientos".

Nota muy importante: "Es frecuente que haya complicaciones por uso de productos adquiridos en el mercado negro, que no tienen garantías de seguridad", advierte seriamente la doctora. Y añade: "Al terminar el tratamiento, el médico debe registrar el producto utilizado con su número de lote y fecha de caducidad".

¿Inyectarte a ti misma neuromoduladores a través de una llamada telefónica? ¡Cuidado!

La medicina estética debe practicarse en un centro con todas las garantías y con profesionales t¡titulados. desconfía de cualquier otra vía. SANITAS

En lo que se refiere a los pasos previos a seguir antes de inyectarnos neuromoduladores, y antes de tomar ninguna decisión errónea, Sofía Ruiz del Cueto recomienda que tengamos claro que el profesional que nos atiende tenga la titulación académica adecuada para medicina estética. "Debe estar debidamente colegiado por la organización médica colegial de España, y su clínica debe contar con registro sanitario U.48 Autorizado".

En los últimos días hemos conocido por las noticias algunos casos de mujeres que acababan en la UCI por una mala praxis de medicina estética a domicilio e, incluso, hemos podido ver cómo, en algunos casos extremos, a la clienta se le venden los neuromoduladores y se le indica por teléfono cómo debe inyectárselos ella misma. Una auténtica aberración.

La doctora no da crédito a lo que está sucediendo con la práctica fraudulenta de la inyección de neuromoduladores. "Es una absoluta inconsciencia. Estos tratamientos son muy seguros en manos de médicos cualificados, pero tienen riesgo (y ya se ha visto que no es pequeño) en manos inexpertas. Los médicos nos formamos continuamente, no solo en cómo tratar cada vez mejor a nuestros pacientes, si no de cómo hacerlo de forma segura, evitando complicaciones y sabiendo tratarlas en caso de que ocurran".

Peligros reales de no estar en manos profesionales

Las complicaciones de los tratamientos médicos estéticos, según Sofía Ruiz, "son pocas y generalmente leves, pero no están exentas de complicaciones graves: infecciones, abscesos, reacciones alérgicas, deformaciones, cicatrices, alteraciones visuales y otros daños que pueden ser irreversibles".

Un médico cualificado siempre tendrá a mano las herramientas necesarias para evitar correr riesgos. Marta Tena

"Los médicos somos muy conscientes de ellas y buscamos ante todo evitarlas. Nunca realizamos un tratamiento si hay alguna sospecha de complicación. De ahí la importancia de una historia clínica y un diagnóstico bien hecho antes de cualquier tratamiento, así como una técnica depurada que evite problemas innecesarios. El peligro está en sufrir daños permanentes que no podamos solucionar cuando llegan a los servicios médicos".

Razones para no acudir a un domicilio particular a inyectarse

La medicina estética no son 'unos pinchacitos de nada', sino que necesitan de un establecimiento que cuente con los recursos humanos, tecnológicos y otros medios que permitan encargarse de los posibles acontecimientos no esperados.. Eugene Barmin / Freepik

De la misma manera que a nadie se le ocurre operarse de una hernia, una catarata, unas amígdalas en una casa… no deberíamos ir a realizarnos los tratamientos de medicina estética en un domicilio particular. Tampoco que vengan a casa a inyectarnos es una buena praxis.

"La medicina estética no se trata de 'unos pinchacitos de nada' que nos dejan guapas (si alguien nos dice esto, debemos desconfiar). Insito: deben ser realizados por personal médico y en un establecimiento que cuente con los recursos humanos, tecnológicos y otros medios que permitan encargarse de los posibles acontecimientos no esperados. Nunca pasa nada hasta que pasa y lo lógico es pensar que a donde voy puedan ayudarme si hay un efecto adverso".

"Partimos de la base de que quien realiza tratamientos en un domicilio lo hace así porque carece de la formación, cualificación y requisitos mínimos necesarios para pedir una licencia, por lo que deben saltarnos todas las alarmas cuando alguien nos ofrece realizar tratamientos de este tipo en una casa, aunque sea la nuestra 'por comodidad'".

La medicina estética no se puede realizar a domicilio ni en domicilios ajenos "porque carece de regulación, no tiene inspección y esto se debe a que la mayoría de las veces las autoridades no saben de su existencia, por eso es importante denunciarlo. Tampoco sabe la paciente qué productos le están aplicando, si han pasado un control. Hay fármacos que sólo pueden venderse a centros médicos y no es posible obtenerlos fuera de los mismos, que es precisamente lo que ha pasado la semana pasada con una paciente que acabó en la UCI".

El intrusismo profesional, también en auge

Inyectarnos neuromoduladores en un centro autorizado nos da la seguridad necesaria para evitar riesgos innecesarios. Freepick

Es urgente que tomemos conciencia, como nos dice la especialista, de la importancia de acudir a médicos con la formación correcta, con unidades preparadas. No estamos hablando de una peluquería, sino de un tratamiento médico. Nosotros llevamos más de 25 años realizando este tipo de tratamientos sin ninguna complicación irreversible. Y como nosotros otros muchos centros médicos serios disponibles en cualquier cuidad de este país".

Ante la pregunta de si la medicina estética es cara, la doctora responde que, "como todo en la vida, sabemos que lo que a priori parece barato, al final puede pagarse caro. en medicina estética, además, esta premisa puede llegar a ser un peligro para la salud".

"Los productos seguros lo son porque han pasado unos estudios y controles que así lo garantizan, esto implica unos costes. Un centro médico también conlleva unos costes que no tiene un tratamiento a domicilio, pero también nos asegura que se hace bajo condiciones que reducen la posibilidad de complicaciones serias. Además de la formación del médico y su experiencia, que es el requisito más importante", concluye.

