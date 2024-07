Blake Lively, la icónica protagonista de 'Gossip Girl', lanza por sorpresa su propia firma de belleza

Si hay una pareja icónica en Hollywood esa es la de Blake Lively y Ryan Reynolds. Desde que confirmasen su relación en 2011, se han convertido en los favoritos del público y no solo porque sean guapos y famosos, sino por la complicidad envidiable que muestran tanto en la alfombra roja como en sus interacciones en redes sociales.

Sin embargo, antes de casarse con el intérprete de Deadpool, conocimos a la actriz gracias a su papel de Serena van der Woodsen en Gossip Girl, donde interpretó durante seis temporadas a la 'It Girl' del Upper East Side de Nueva York con un gusto impecable para la moda y una belleza envidiable. Aunque después ha protagonizado El secreto de Adaline, Café Society o It Ends with Us (basada en el 'best seller' homónimo de Colleen Hoover), para muchos siempre será la heredera con más estilo de todo Nueva York.

Por otro lado, parece ser que, al igual que ha ocurrido con otras actrices como Selena Gomez, Millie Bobby Brown, Elsa Pataky o Jennifer Lopez, Lively quiere probar suerte en el mundo de la belleza, o al menos así lo ha dejado ver a través de la misteriosa cuenta de Blake Brown Beauty que ha aparecido de repente en Instagram.

Hace unos días, la cuenta sorprendía con la primera publicación, una foto de un moño rubio que sus fans no pasaron por alto, y es que, además de que la actriz empezó a seguir en Instagram a la marca, y que esta la siguiera de vuelta, esa melena es inconfundible. Sin embargo, hoy por fin, Blake 'ha dado la cara', para presentar su primer proyecto.

"Desde que era niña, durante la adolescencia, la edad adulta temprana, la maternidad, el trabajo, la vida personal, cuando y donde sea, la parte más identificable de mí siempre ha sido mi personali... ¿no? ¿No es mi personalidad? Oh… mi pelo", comienza a decir la actriz en una de las publicaciones.

"Es quien me ha acompañado siempre. Durante 36 años y contando. Y como cualquier relación, es más saludable cuando se cuidan bien unos a otros. Para amarlo bien, encontré un sistema que funcionó de maravilla para mí, una especie de truco a través de décadas de trabajo con las mejores personas de la industria y cantidades tontas de prueba y error. Pasé 7 años (lo sé. Me tomó mucho tiempo alternar entre 'impresionante' y 'qué narices es esto') desarrollando obsesivamente cada detalle de mi nuevo bebé, Blake Brown Beauty", continua con el tono de humor que siempre la caracteriza.

"¿Por qué crear una línea si tenía productos que funcionaban? Buena pregunta. Quería algo que fuera más asequible, pero que tuviera la misma eficacia que algo que se pudiera usar en un salón/alfombra roja... Resulta que a mayor calidad, mayor es el precio, ¿quién lo diría? Hay una razón por la que las marcas tienden a tener que hacer concesiones, pero no nos detuvimos hasta llegar allí (véase los 7 años de elaboración). También quería aromas que parecieran fragancias que realmente compraría como perfumes de alta gama. Quería que fuera más limpio que los productos que estaba usando y con excelentes resultados, así que no me sentí nerviosa al compartirlo con mi familia. Quería intentar mostrar lo hermosa que puede ser la máxima sostenibilidad. Quería que fuera vegano, libre de crueldad animal y formulado sin sulfatos, siliconas, parabenos, tintes sintéticos, etc. Como alguien que ama desesperadamente el diseño, quería que se viera precioso en el tocador porque ese es un espacio valioso en tu hogar, debería ser hermoso. Fui inflexible en lograr todas esas cosas a la vez y ahora veo por qué no había nada que alcanzara todos mis objetivos simultáneamente. Fue muy difícil conseguirlo, pero no podría estar más orgulloso de lo que creamos para usted. Es hora de volar del nido cariño... Blake Brown Beauty", terminaba.

Por supuesto, las reacciones no han tardado en llegar y sus fans han enloquecido. "He estado enamorada siempre de tu pelo", "esto va a ser épico", "mi pelo literalmente necesita esto" o "no puedo creerlo, mis sueños se han hecho realidad" son algunos de los comentarios que nos podemos encontrar.

Todavía no sabemos qué productos ha desarrollado la actriz con su equipo, pero lo que está claro es que la mascarilla se convertirá en su primer 'best seller' para conseguir una melena tan sana y brillante como la suya. De momento, tendremos que esperar hasta el 4 de agosto para descubrir lo que ha estado preparando durante estos 7 años, cuando la firma salga a la venta en Target. El 5 del mismo mes se lanzará la web oficial y solo nos queda cruzar los dedos para que hagan envíos a España.

