Belén Rueda: "Me siento mejor que nunca, por dentro y por fuera"

Belén Rueda, espectacular a sus 57 años, es consciente de que su belleza brilla más allá de la alfombra roja gracias a la experiencia y a un autocuidado que practica desde muy joven. "Con el paso de los años, te vuelves más consciente, sabes mejor lo que quieres para tu bienestar físico y mental (incluyendo el cuidado de la piel), pero, sobre todo, sabes lo que no quieres", explica la actriz, que se encuentra rodando nueva película en Asturias.

Dedicarse tiempo y cuidar el estilo de vida son sus imprescindibles para su bienestar. "Por dentro, es importante tener una buena alimentación, hacer deporte y llevar una vida equilibrada. Por fuera, la piel habla de todas nuestras experiencias, de cómo nos sentimos, de lo que hemos vivido y de cómo nos hemos repuesto de ello", añade Belén.

¿Cómo ha cambiado tu rutina al ir cumpliendo años?"Como con todo, existen momentos de nuestra vida en el que el aspecto exterior o la apariencia física toma demasiada importancia. Con el paso del tiempo, la familia crece y las preocupaciones cambian. Con los años, somos más por fuera el reflejo de cómo nos sentimos por dentro, aunque una ayudita externa nunca viene mal. Por eso yo intento cuidarme y, sobre todo, cuidar la materia prima de todo lo que aporto a mi cuerpo a todos los niveles (alimentación, bebidas, cosméticos, etc.)".

¿Cuándo empezaste a cuidar tu piel?"Para mi madre, el cuidado de la piel era súper importante, y he adoptado también esa costumbre desde bien jovencita. Ella me dio el secreto: 'Si quieres tener una piel bonita cuando seas mayor, tienes que cuidarla ya'. Y así lo hice, nunca me fui a la cama sin desmaquillar. Por mi profesión, el maquillaje es una herramienta de trabajo y mantengo mi compromiso de tener una buena higiene y cuidado facial con buenos cosméticos. Creo que es el mejor ritual de belleza que existe".

¿A qué le das importancia que antes no dabas?"Con el paso de los años, te vuelves más consciente, sabes mejor lo que quieres para tu bienestar físico y mental (incluyendo el cuidado de la piel), pero, sobre todo, sabes lo que no quieres. Siempre he sido una persona muy tranquila, pero ahora me encuentro más serena. Me encuentro mejor que nunca, por dentro y por fuera".

Belén Rueda en la presentación como embajadora de Casmara Cortesía de Casmara

¿Cuáles son tus imprescindibles? Rituales e ingredientes que no te pueden faltar."Mi rutina diaria incluye un buen sérum y crema hidratante por la mañana y productos nutritivos por la noche (además del uso diario de protección solar). Semanalmente, uso las mascarillas Sheet Mask de Casmara, que son maravillosas y ayudan a mejorar la piel. Además, intento ir cada 15 días a un centro de belleza con aparatos especiales (The Beauty Concept) que potencian la hidratación o, al menos, una vez al año. Hoy en día también soy súper constante con mi pelo. Cepillo todos los días mi cabello para que no se dañe con enredos y procuro aplicarle el menor calor posible. Una buena hidratación y un champú azul hacen que el color me dure más tiempo impecable".

¿Qué no puede faltar nunca en tu neceser de viaje?"No podría vivir sin productos que incluyan vitamina C y sin una buena crema hidratante. Soy una auténtica fan de la crema nutritiva Q10 Rescue de Casmara, para mí es un 'must' en mi rutina 'beauty'. Además, siempre llevo en el bolso protección solar y un frasco pequeñito de hidratante durante todo el año. Al tener un trabajo con muchas horas de maquillaje, sé cuándo empiezo, pero no la hora a la que vuelvo".

