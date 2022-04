El maquillaje de Mercadona se ha convertido en todo un fenómeno tanto viral como por el boca a boca gracias a la calidad y el precio de sus productos.

Deliplus ha conseguido hacerse un gran hueco en nuestras vidas y ha logrado posicionarse en los últimos años como marca blanca de referencia en el sector del maquillaje, enamorando a toda clase de 'beauty lovers'. Entre el maquillaje de la cadena de supermercados valenciana encontramos grandes joyas, como sus bases.

Instagram, por su parte, se convierte en todo un escaparate de ideas 'beauty'. En esta red social encontramos cientos de trucos de 'skincare' y maquillaje, pero también recomendaciones de productos de 'influencers' especializadas en este tipo de contenido. En un 'reels' de la 'youtuber' Cristina Blanco Pedregosa, especializada en 'make-up' y recetas, la creadora de contenido recomienda una base de maquillaje de Mercadona asegurando que es una de sus favoritas porque aporta "cobertura y fijación" y, además, es económica.

Este tipo de productos 'low cost' son geniales para las chicas más jóvenes que están empezando en el mundo del maquillaje, ya que te ofrecen gran calidad a bajo precio y, además, ayudan a camuflar a la perfección cualquier imperfección si elegimos la adecuada. Pero, ¿qué bases encontramos en Mercadona con estas características? Aquí nuestra selección.

Bases de Mercadona de alta cobertura

Maquillaje fijo y cubriente FPS 25. DELIPLUS/MERCADONA

Dentro de las bases de Deliplus, la más famosa es el 'Maquillaje Fijo y cubriente con FPS 25', y no es para menos. Quien la prueba dice que es un clon de la mítica 'Double Wear' de Estée Lauder no únicamente por su parecido en el 'packaging', también por el acabado de alta cobertura. Consigue unificar el tono de la piel y dejar un aspecto jugoso e iluminado, dando un aspecto de buena cara al instante. PVP: 5,50€.

Base de maquillaje compacta. DELIPLUS/MERCADONA

Si buscamos una base todoterreno, de alta cobertura, perfecta para el verano y que podamos llevarla a todas partes, es sin dudas la base de maquillaje compacta de Deliplus. Con un factor de protección solar de 25, podemos llevarla en el bolso y utilizarla para cuando queramos reaplicar nuestro protector solar si vamos maquilladas y seguir cubriendo cualquier imperfección sin que quede pesada. PVP: 6 €.

Base de maquillaje luminoso. DELIPLUS/MERCADONA

Si no nos gustan los acabados mate, la base Maquillaje Luminoso de Deliplus es la ideal. Está indicada para aquellas pieles que buscan una alta cobertura, pero o son secas o no quieren renunciar a un acabado natural. Es un maquillaje fundente de acabado empolvado que iguala el tono y disimula imperfecciones sin problemas. Sin embargo, no contiene protector solar. PVP: 6€.

Base de maquillaje 'Long Lasting'. DELIPLUS/MERCADONA

Si bien la base de maquillaje Long Lasting de Deliplus es la menos fuerte, dado que tiene una cobertura media, es perfecta para cubrir las rojeces y las imperfecciones con un acabado natural. Eso sí, al ser de larga duración, está recomendada para pieles mixtas o grasas, ya que puede resecar la piel. PVP: 6 €.