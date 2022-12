Si aún no tienes los regalos de Navidad, sentimos decirte que el tiempo no juega a tu favor. Mientras que muchas aprovecharon los descuentos del Black Friday para hacer sus compras (tanto para familiares o amigos como las que esperaban recibir bajo el árbol), tú eres del equipo de las que procrastinan hasta que los ecommerce comienzan a colgar sus carteles de "últimas horas para recibir el envío a tiempo". Y, sí, ese (fatídico) momento ya ha llegado y tú aún no tienes claro el presupuesto que quieres destinar a cada una de las importantísimas personas de tu lista: ¿nos movemos en la horquilla de 60 euros y empezamos a tomar decisiones?

Un presupuesto medio que, sin embargo, podemos reducir (¡o hacer cundir mucho!) si sabemos escoger las tiendas adecuadas. Nosotras, tenemos una propuesta para las que quieren triunfar con sus regalos beauty, va de la mano de Freshly Cosmetics, promete un 25% de descuento en toda la web y, además, si haces tu pedido antes del 21 de diciembre, miércoles, te aseguran que llegará a casa a tiempo para Navidad. Una oportunidad, eso sí, que no debes dejar pasar si quieres que los tuyos encuentren un detalle que les encante bajo el árbol. Por eso, como no hay tiempo para reflexionar más de la cuenta, bajo estas líneas te dejamos nuestros siete must para que no tengas que bucear en el catálogo de Freshly... ¡y solo escoger entre nuestros favoritos!

Nuestros favoritos de Freshly con descuento

El aceite corporal Golden Radiance, de 26 euros a 19,50.

Golden Radiance Body Oil. Freshly Cosmetics

El sérum Blue Radiance Enzymatic, de 35 euros a 26,25.

Este es el nuevo formato del Blue Radiance Enzymatic sérum. Freshly Cosmetics

El kit básico de limpieza en formato mini, de 19,99 euros a 14,99.

Limpiador, agua micelar y tónico, todo en formato mini. Freshly Cosmetics

El tratamiento facial Azelaic Radiance, de 35 euros a 26,25.

Granos, espinillas, rosácea, rojeces, brillos, puntos negros, ¡adiós! Freshly Cosmetics

La crema facial Bloom Orchid, de 29 euros a 21,75.

Crema hidratante diaria Bloom Orchid. Freshly Cosmetics

El espray capilar Hair Radiance Keratin, de 16 euros a 12.

El espray hair Radiance Keratin de Freshly Cosmetics. Freshly Cosmetics

El sérum corporal Hyaluronic Energy, de 26 euros a 19,50.

El sérum corporal Hyaluronic Energy. Freshly Cosmetics

