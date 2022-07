Así es como se lleva el 'eyeliner' este verano (y no es en color negro)

Aunque este verano triunfa el maquillaje natural (que también se conoce como ‘clean look’), el ‘eyeliner’ nunca pasa de moda. Una vez que dominamos la técnica del delineador de ojos, ya sea con pincel, con lápiz o con rotulador, es difícil no caer en la tentación de incluirlo en todos nuestros maquillajes.

El delineador de ojos ya se utilizaba en el Antiguo Egipto y en Mesopotamia y tenía una función práctica, proteger los ojos del sol y las infecciones, y además una mágica: se creía que protegía del mal de ojo. A día de hoy no tiene una función mágica, pero casi: nos permite moldear nuestros ojos de la forma que deseemos: más abiertos, rasgados, juntos, separados…

En los últimos años, nuestra creatividad se ha disparado y ya no nos conformamos con un simple ‘eyeliner’ negro. La tendencia de los delineados de colores entró en nuestras rutinas de maquillaje hace un par de años, de la mano de los personajes de Euphoria y sus maquilladores. Y ha llegado para quedarse.

Para unirte a esta tendencia, puedes optar por comprar un delineador líquido u optar por la versión paleta, para aplicar con un pincel fino. Si quieres probar este estilo pero no quieres gastar dinero, hay algunas técnicas caseras con las que puedes probar.

Este verano, este tipo de ‘eyeliners’ son la opción perfecta para dar rienda suelta a tu creatividad y a la vez crear un maquillaje favorecedor para tu tipo de ojo. Como inspiración, te dejamos algunos ejemplos de delineados que se alejan del típico ‘cat-eye’ negro.

Delineado simple pero colorido

Para unirte a la tendencia de los delineados de colores no es necesario tener las habilidades de Picasso. Con una técnica simple de delineado con rabillo siempre triunfas, y si es de algún color, más aún. Amarillo, azul, rojo, verde... La clave está en encontrar un color que combine con el de tus ojos y con el tono de tu piel.

Delineado rojo Instagram / @romaneinnc

‘Eyeliner’ blanco



Este ejemplo de delineado viene de la mano de la 'influencer' que lleva varios años sorprendiéndonos con looks muy atrevidos, la italiana Chiara Ferragni. La empresaria utiliza mucho los colores en sus maquillajes y, hace unos meses, nos sorprendió con una combinación sencilla pero muy favorecedora: un ‘eyeliner’ blanco colocado por encima de uno negro.

Con esta técnica, creamos un contraste y le damos una vuelta de tuerca al típico delineado sin salirnos demasiado de los básicos. También la española Blanca Suárez utilizó el color blanco para delinear sus ojos, aunque esta vez combinado con otros dos colores: el azul y el rosa. A la actriz el color blanco le sienta genial, ya que agranda su mirada y acentúa el color de sus ojos.

Eyeliner de Blanca Suárez en una presentación de Samsung Getty Images

Color en el lagrimal



Este look es un clásico con un toque moderno, ya que se trata de un 'foxy eyeliner' negro, pero complementado con un toque de color que va del lagrimal a mitad de las pestañas inferiores.

Maquillaje del personaje de Kat en Euphoria Instagram / @kirinrider

Como ejemplo, acudimos a nuestra fuente de inspiración preferida, los ‘make-ups’ de Euphoria. La actriz Barbie Ferreira llevó este tipo de maquillaje durante la primera temporada y lo podemos recrear para este verano, usando el mismo tono naranja o innovando con el color que más nos guste. Si usamos un color claro para iluminar el lagrimal y la zona inferior conseguiremos un efecto de ojo rasgado y una mirada muy potente.

Delineado gráfico



Los delineados gráficos le dan un aire más atrevido a cualquier look, especialmente cuando lo llevamos en tonalidades fuertes. Es un tipo de maquillaje solo apto para las más habilidosas, pues consiste en dibujar formas con un estilo geométrico alrededor del ojo, con trazos dignos de un dibujante. Si dejas volar tu imaginación, las opciones son infinitas.

Lo bueno de este estilo es que te permite trabajar sobre un lienzo más amplio, ya que tienes la libertad de dibujar líneas no solo en el párpado móvil, sino también en el párpado fijo, el arco de la ceja, la zona del lagrimal y la línea de la cuenca de tu ojo.

‘Eyeliner stickers’



Una de las técnicas más recientes para lograr el delineado perfecto sin quebraderos de cabeza (para las menos mañosas), viene en forma de pegatina. Esta tendencia ya cogió fuerza hace unos meses con ‘stickers’ en forma de piedras brillantes, con los que se creaban dibujos o se colocaban formando un delineado.

Princess Eyeliner Sticker de You Are The Princess Primor

Ahora, también tenemos la opción de aplicar un ‘sticker’ directamente con la forma del ‘eyeliner’, un producto de la marca You are the Princess que puedes encontrar en tiendas como Primor. Es uno de los 'must' del verano por muchas razones: solo necesitas un minuto para ponerlos, son 'waterproof' y, por si fuera poco, son de colores.