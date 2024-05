'Face taping': la nueva técnica antiarrugas que no recomiendan los expertos

En los últimos años, te metes en TikTok y una de las tendencias que no deja de salirte es la de 'face taping'. Vídeos en los que las usuarias muestran cómo se quitan las arrugas de la cara utilizando cintas adhesivas. Algunas 'influencers' las utilizan debajo del maquillaje para tener el efecto 'lifting' inmediato y otras se las ponen durante la noche para ver si consiguen tratar sus arrugas.

Sin embargo, esta técnica del 'face taping' que ha relevado al yoga facial no es algo que se haya empezado a practicar últimamente. En España, podemos recordar declaraciones de Carmen Sevilla cuando decía que evitaba luchar contra los signos de la edad en su piel colocándose esparadrapos en el rostro y hacia la nunca con el propósito de reafirmar.

Pero no es algo que se inventara ella. Esta técnica, tan poco favorable para la piel, se lleva haciendo en Hollywood desde hace muchísimo tiempo y una de las máximas embajadoras de esta técnica era Raquel Welch. Vamos, que no es algo nuevo, pero nadie discute que vuelva a estar de moda. Una moda que nos cuentan varios expertos que no es tan buena como nos hacen creer en las redes sociales.

¿En qué consiste el 'face taping' que arrasa en redes?

Face tape con gomas para hacer el efecto 'lifting'. Pinterest

Si lo traducimos literalmente del inglés es 'pegarse la cara con adhesivos' y es que la técnica es exactamente eso: pretende combatir y prevenir las arrugas y la flacidez facial utilizando cinta adhesiva estratégicamente colocada en diferentes áreas del rostro.

Si se aplica de noche, la cinta debe sostener los músculos y limitar su movimiento, como si de un 'bótox DIY' se tratase, evitando gestos como fruncir el ceño o expresiones que inducen líneas y que se pueden producir mientras sueñas.

Por otro lado, el 'face taping' también se puede usar para un efecto 'lifting' inmediato, como si de una 'faja' facial se tratase. En este sentido, se suele ubicar de mejillas a sienes o desde el mentón a la zona inferior de la oreja, disimulándolas después con el respectivo maquillaje, del cual se necesita mucha cantidad para ocultar bien las cintas.

¿Qué tipo de cintas adhesivas se utilizan para quitar las arrugas?

'Face tape' tipo siliconado. Pinterest

Las más famosas son unas pegatinas en tono 'nude' o transparente que vienen en varias formas y tamaños para que se puedan aplicar en diferentes zonas de la cara y suelen incluir una goma para que haga mejor el efecto 'lifting'.

Por otro lado, hay otras cintas que se asemejan más al papel celofán, pero con acabado siliconado y en tono transparente o maquillaje para asegurar que quedan naturales.

Otro modelo de las cintas para la cara que se venden tienen un aspecto similar a las tiras que ponen los fisioterapeutas, las kinesiológicas, para resolver contracturas y otro tipo de dolencias musculares. Y sí, muchas tienen los mismos colores vivos.

'Face taping', sin beneficios a largo plazo

En el momento de llevar las cintas adhesivas en la cara nadie duda de que la piel de tu rostro se verá mucho más reafirmada. Sin embargo, como apunta David Deibis, maquillador de Perricone MD, "es una técnica muy incómoda y pensada sobre todo para la foto, no para presentarte a una fiesta. La necesidad de aplicar mucho maquillaje para cubrirlo y la posibilidad de que requiera retoques frecuentes para mantenerlo discreto es de todo menos práctico". Además, de acaba quedando todo muy recargado y nada natural.

Por otro lado, los beneficios del 'face taping' mientras dormimos son más que discutibles, porque como dice Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8: "sus beneficios no son reales. Es decir: vemos todo tenso mientras los llevamos puesto, pero no hace un tratamiento real sobre la piel. Además, de lo incómodo que es, puede provocar irritación, especialmente en pieles sensibles, al retirarlo, y el pegamento utilizado puede no ser beneficioso para la piel".

Efectos adversos del 'face taping'

El primero de todo es la incomodidad que produce en la cara llevar esas cintas pegadas. Por otro lado, no tiene beneficios reales es algo temporal que funciona mientras se está utilizando y como añade Marta Agustí, directora dermocosmética en Boutijour: "Las pieles más sensibles pueden sufrir irritación, rojeces y descamación al retirar la cinta. También puede desencadenar en acné por la falta de transpiración donde está el adhesivo".

Muchos dermatólogos se han mostrado en contra de esta técnica para luchar contra las arrugas y flacidez de la cara.

En definitiva, "aunque la técnica 'face taping' se haya hecho viral en redes sociales últimamente, hay cosméticos que nos pueden ayudar a conseguir ese efecto reafirmante y reducir las arrugas, como son el DMAE, un activo cosmético que es precursor de los transmisores cerebrales que mandan mensajes a los músculos para que se mantengan tonificados, y los retinoides, los hidroxiácidos, la vitamina C o los péptidos antiedad, que nos ayuden a regenerar la piel a nivel celular y a promover la síntesis de colágeno", comenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Seis productos para combatir las arrugas y la flacidez

High Potency Face Finishing & Firming Toner, de Perricone MD. D.R.

Este tónico con DMAE, uno de los activos cosméticos reafirmantes más populares por su efecto flash, pero, además, sus resultados no solo se perciben al momento, también van aumentando conforme lo vayamos aplicando. Además, es tu aliado perfecto para eliminar las células muertas de la piel y limpiar los poros de impurezas. (Precio: 44 euros).

AM Ambari Active10 Essence. D.R.

AM Ambari Active10 Essence es una esencia que se usa de dos a tres veces por semana y exfolia la piel con un 10% de alfahidroxiácidos, concretamente, ácidos glicólico, láctico, málico y tartárico, suaves, pero eficaces al mismo tiempo. Ayudan a exfoliar y restaurar la superficie de la piel, dejándola más suave y con un tono más uniforme. (Precio: 105 euros).

Brightening Sprouts Ecstasy, de Byoode. D.R.

Brightening Sprouts Ecstasy, de Byoode, suero formulado con tres tipos de vitamina C al 10%: Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside que generan síntesis de colágeno y elastina. Este suero es ideal para todo tipo de pieles, pero especialmente para las más propensas al acné o grasas, ya que suelen alterarse con otras formas de vitamina C. (Precio: 55 euros).

Gold Rescue Cream, de Omorovicza. D.R.

Gold Rescue Cream de Omorovicza es una crema intensamente nutritiva con polipéptidos encargados de fortalecer la elastina y el colágeno para revitalizar y reafirmar la piel. (Precio: 255 euros).

r-Retinoate de Medik8. D.R.

r-Retinoate de Medik8 incluye r-Retinoato, una molécula 8 veces más potente que el retinol y que además podemos usar mañana y noche y no requiere período de adaptación. No irrita y es perfecto incluso para pieles sensibles. (Precio: 189 euros).

Snow Lotus Lifting Cream, de Boutijour. D.R.

Snow Lotus Lifting Cream de Boutijour incorpora extractos botánicos y manteca de karité, que aseguran una hidratación profunda y completa. Además, su fórmula incluye péptidos de soja, que estimulan la síntesis de colágeno y elastina para una piel más firme y elástica. (Precio: 64 euros)

