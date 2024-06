De la deshidratación a las arrugas: efectos de la menopausia en la piel que podemos evitar

Sabemos que la protección del cutis es algo fundamental, sin embargo, no lo llevamos a cabo muy a menudo. A veces porque no hace sol, otras porque no nos acordamos... A pesar de que hay que cuidar la piel día a día hay etapas en las que puedes estar más expuesta a los daños cutáneos. Es la fase del climaterio, cuando es común que se generen cambios físicos y mentales en las mujeres, entre ellos, los cutáneos provocados en muchas ocasiones por una mala protección solar. Pero para tu tranquilidad, hay trucos para esquivar este daño cutáneo.

Los cambios en la piel durante la menopausia son muy comunes. Puedes notar que, antes y durante esta época, tu piel está más seca, o puedes empezar a ver más arrugas, incluso algunas personas pueden sufrir acné como consecuencia de las fluctuaciones hormonales. La Dra. Natalia Ribé, especialista en Medicina Estética y miembro de Top Doctors explica a Mujer.es los mejores consejos para proteger tu piel durante esta fase.

Minimizar el impacto de la menopausia en tu piel

La menopausia es inevitable, así como los consecuentes síntomas, como los sofocos, los sudores nocturnos, el aumento de peso, y los cambios físicos. Y aunque esto no puede esquivarse, existen maneras de prevenir los efectos.

Lo primero que debemos tener en cuenta según Natalia, es que durante la menopausia tiene lugar una disminución sustancial de estrógeno, y esto va a repercutir en una pérdida de volumen facial, dando lugar a una piel con más presencia de flacidez por la reducción de colágeno y elastina.

"Estos cambios hormonales se traducen además en aparición de arrugas, deshidratación y en algunos casos en presencia de manchas oscurecidas", añade.

Por todo ello, aunque el cuidado de la piel debería estar presente ya de manera preventiva desde la juventud, en esta época de cambios hormonales tan abruptos debemos ser especialmente cuidadosas y ponernos en manos de profesionales que nos recomienden los productos más específicos y adecuados para cada una de nosotras. Los que recomienda la especialista y que no deberían faltar nunca son:

La protección solar para evitar la aparición de más manchas y protegernos de la radiación nociva

para evitar la aparición de más manchas y protegernos de la radiación nociva Cremas hidratantes para combatir la sequedad y las arrugas

para combatir la sequedad y las arrugas Cremas reafirmantes para tratar la flacidez

para tratar la flacidez Rutina de higiene

Otro aspecto que también destaca la directora y fundadora del Institut Dra. Natalia Ribé es el de los tratamientos médico-estéticos. Si apostamos por tratamientos en manos de profesionales como las "terapias inductoras de colágeno, las vitaminas o tratamientos despigmentantes, el abordaje será 360º y estaremos más cerca de lucir una piel radiante y sana que rompa con la menopausia y sus limitaciones".

Protector solar para retrasar el envejecimiento de la piel

Cremas solares para pieles grasas y acneicas. Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

La protección solar es el santo grial a la hora de retrasar el envejecimiento. Además, un estudio publicado en Annals of Internal Medicine demostró que el uso regular de protección solar retrasa el envejecimiento de la piel en hombres y mujeres sanos de mediana edad.

Por otro lado, según la Asociación Española Contra el Cáncer, se diagnostican más de 2 millones de cánceres de piel al año. Así es que resulta imprescindible protegernos de las radiaciones nocivas no solo a cualquier edad sino en cualquier época del año.

A la hora de escoger el protector solar Natalia afirma que debemos tener en cuenta lo siguiente:

El tipo de filtro de elección (físico, químico o de amplio espectro que combina ambos tipos).

(físico, químico o de amplio espectro que combina ambos tipos). El fototipo de piel: dependiendo de nuestro fototipo la capacidad de nuestra piel para asimilar las radiaciones solares variará.

dependiendo de nuestro fototipo la capacidad de nuestra piel para asimilar las radiaciones solares variará. Lo que significa el factor de protección solar: es una medida que indica el número de veces que el fotoprotector aumenta la capacidad de defensa natural .Es decir, si usamos SPF 15, estamos protegiéndonos 15 veces más de lo que aguantaría nuestra piel sin protección.

En cuanto a la aplicación, la experta recomienda aplicarlo 30 minutos antes a la exposición solar, y cada 2 horas aproximadamente. Con la piel seca será totalmente efectivo.

Evita el consumo de alcohol y mejora tu dieta

El consumo de alcohol puede acelerar el envejecimiento de la piel.

El alcohol siempre debe consumirse con moderación, si bien es cierto que esto se hace especialmente relevante durante la menopausia. Así lo cuenta Natalia. "Está científicamente demostrado que en esta época vital puede empeorar los síntomas y elevar el riesgo de la mujer de padecer enfermedades graves".

Algunas que destaca son las enfermedades cardíacas o la osteoporosis. Además el consumo de alcohol aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que "puede repercutir en mayor ansiedad, algo que debido a las fluctuaciones hormonales ya se agudiza durante la menopausia", añade.

En segundo lugar, la alimentación es de vital importancia para mantener tu piel fuerte y sana. La doctora señala garantizar una ingesta adecuada de calcio. Para ello, se debe consumir productos lácteos bajos en grasa, verduras de hoja verde y cereales enriquecidos, frutas, verduras y legumbres, así como ácido grasos saludables (aceite de oliva virgen extra, pescado azul etc), carnes magras, y reducir en la medida de lo posible los alimentos procesados, frituras, alcohol, y café.

No nos podemos olvidar de realizar ejercicio físico y especialmente de fuerza, para contrarrestar la pérdida de masa muscular que se agudiza en esta etapa vital.

Mantente hidratada y duerme bien

Beber agua es fundamental para prevenir la aparición de arrugas. iStockphoto

Un estudio de NIH investigó sobre los efectos de la ingesta de agua en la fisiología normal de la piel. Los resultados parecieron confirmar que un mayor aporte de agua en la dieta habitual podría repercutir positivamente en la fisiología normal de la piel, expresada por su hidratación y comportamiento biomecánico, y en particular en aquellos individuos con un menor consumo diario de agua.

Beber agua siempre es una opción saludable, pero la especialista en Medicina Estética alerta de que también para ello hay limitaciones. "Lo ideal es consumir entre 1,5 y 2 litros máximo de agua al día".

En cuanto a los hábitos de sueño, "teniendo en cuenta que debido a los cambios hormonales (sofocos etc) en la menopausia puede aparecer insomnio, aún toma más relevancia el mantener una buena higiene de sueño", recalca.

La doctora se refiere a una rutina que contemple acostarnos siempre a la misma hora en la medida de lo posible, separando la cena del sueño dos horas, que las cenas no sean copiosas, e intentando también llevar a cabo una buena higiene emocional y de pensamientos antes de acostarnos. Esto incluye la meditación, música relajante, evitar aparatos electrónicos, móviles, etc.

