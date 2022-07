La fiesta del ahorro de Amazon con su esperado Prime Day se puede aprovechar de muchas maneras, pero, sin duda, una de las mejores es dedicarla a cuidar de nosotros mismos. Con el estresante día a día no podemos dedicarnos todo el tiempo que quisiéramos a cumplir con una buena rutina facial, que incluye la mejor limpieza, sérum y crema hidratante, por ejemplo. Además, los precios muchas veces tampoco lo permiten. Por eso, durante este martes y miércoles, desde 20deCompras recomendamos que pares unos minutos, dentro del estrés del día, y te autoregales ese cosmético que tanto tiempo llevas deseando o te lances con la rutina facial que siempre has querido cumplir.

La rutina Hydra Boost de Neutrogena, por ejemplo, se ha hecho tan famosa por la facilidad con la que puedes cumplirla. Pero, estos días también podrás aprovecharlos para hacerte con las sombras de Nyx que te acompañarán en festivales de música o en el trabajo diario o también con esas cremas de L’Oreal Paris que nunca compramos debido a su precio. Y es que, el Prime Day de Amazon se compone de esas pequeñas cosas que nos hacen felices. Además, después de los años que hemos vivido: ¡nos las merecemos! No pierdas de vista, entonces, la selección que hemos hecho desde 20deCompras para conseguir las mejores marcas a precio de saldo.

-Rutina de hidratación facial con Hydro Boost de Neutrogena. Desde 20deCompras te recomendamos que aproveches el Prime Day de Amazon para probar la rutina diaria más asequible del mercado, súper hidratante y con resultados efectivos en todo tipo de pieles. Desde las grasas, hasta las mixtas, pasando por las secas logran resultados perfectos. Solo tendrás que seguir una serie de pasos: limpiar con un algodón y el agua micelar de Neutrogena, lavar con agua y el mejor gel del mercado, revitalizar con el sérum facial Hydro Boost, que devuelve la energía y la vitalidad a tu piel y, por último, hidratar con la crema hidratante facial de ácido hialurónico.

El gel limpiador Hydroo Boost de Neutrogena. Amazon

