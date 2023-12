De Aitana a Sara Carbonero: los cambios de look más impactantes de 2023

El comienzo de un nuevo año muchas veces viene de la mano de un cambio de look, pero no siempre es fácil acertar con la decisión. Para ello, no hay mejor solución para coger inspiración que hacer un repaso por las tendencias capilares más llevadas en España en este 2023, entre las que destacan los diferentes cortes 'bob', las melenas XXL, y las coloraciones más intensas.

Son muchas las actrices, cantantes e 'influencers' las que han sorprendido en este año con nuevos looks, y muchas de ellas han apostado por un aire mucho más rompedor. Desde Aitana a Sara Carbonero, lo analizamos con todo detalle. ¿Cuál es tu cambio favorito?

Aitana Ocaña

Antes y después de Aitana Ocaña Canva

La cantante apostó por un corte radical 'bob' con flequillo, y sorprendió en la alfombra roja de los 40 Music Awards con un tinte rojizo que han llevado otras artistas como Dua Lipa. Este color está asociado a las rupturas, algo que la intérprete ha sufrido recientemente con Sebastián Yatra.

Sara Carbonero

Antes y después de Sara Carbonero Canva

La periodista dio paso a su nuevo cambio de imagen a principios de otoño, en el mes de octubre, y dejó atrás su larga melena para decantarse por un corte de pelo 'midi' muy fresco y rejuvenecedor.

María Pedraza

Antes y después de María Pedraza Canva

La actriz es una de las famosas que más cambios ha experimentado en este 2023. Apostó desde un pelo largo castaño, pasando por una media melena rubia, y llegando hasta la melena XXL con flequillo y tono cobrizo, la cual luce actualmente.

Angelina Jolie

Antes y después de Angelina Jolie Canva

La actriz estadounidense dio un giro a su cabello original liso y de color oscuro, y por verano apostó por unas mechas rubias que iban acompasadas con la temporada.

Miley Cyrus

Antes y después de Miley Cyrus Canva

A lo largo de toda su trayectoria artística, hemos podido ver muchos cambios de look en la cantante y compositora Miley Cyrus, desde distintos cortes de pelo hasta variedad de coloraciones arriesgadas. En este 2023, nos ha sorprendido con el paso que ha dado del rubio al castaño, un tono que ya llevó anteriormente.

Beyoncé



Antes y después de Beyoncé Canva

La intérprete estadounidense también se animó a darse un cambio en este 2023 que está a escasos días de finalizar. En su caso, su imagen se ha visto experimentada gracias al tinte, un rubio platino con el que ha renovado su cabello.

Karol G.

Antes y después de Karol G Canva

La colombiana ya tiene costumbre de hacerse cambios radicales en el cabello, tanto de color como de forma. Este año, y por el mes de abril, la artista sorprendió con una nueva melena rosa, algo de lo que presumió en los Latin Grammy 2023.

María García de Jaime

Antes y después de María García de Jaime Canva

La 'influencer' puso final a su melena XXL, y se unió a la tendencia de hoy en día, el corte 'bob'. En su caso, optó por un estilo 'mob bob', y el motivo principal de este cambio fue para concienciar sobre la falta de donantes de pelo por el Día Mundial del Cáncer de Mama. Todo este trabajo y el resultado del mismo fue conseguido gracias a la peluquería Llongueras.

