Adiós a las líneas de marioneta: tres trucos efectivos (¡si los repites a diario!) para prevenir las arrugas más temidas

Ser constantes con nuestras rutinas faciales se ha convertido en el primero de nuestros mandamientos beauty. La madurez nos ha demostrado que usar a diario nuestros cosméticos favoritos es la única fórmula efectiva para conseguir un cutis natural, jugoso y bonito. Algo que, sin duda, va de la mano de la asunción del envejecimiento: las arrugas, mejor tarde que temprano, van a acabar haciendo acto de presencia... ¡y no nos importa! No obstante, y aunque seamos de las que defiende que estos surcos son bellos, sí que podemos retrasar o difuminar la aparición de algunos tipos. ¿Qué opinas de las líneas de marioneta?

Afincadas en la barbilla y en las comisuras de los labios, esta clase de arrugas surge como consecuencia de la flacidez y el descenso de los tejidos del tercio inferior de la cara. A diferencia del surco nasogeniano (o código de barras, si hablamos en beauty slang), las líneas de marioneta no son un pliegue natural de la cara o producto de la gesticulación, sino que su aparición se debe al envejecimiento facial. Pero también a los malos hábitos: el estrés, la pérdida de peso rápida, el consumo de tabaco y alcohol, son algunos de los factores que pueden potenciar y acelerar su aparición. Claro que también no usar los productos adecuados en la frecuencia recomendada, ¿repasamos tres básicos, de la mano de Primor, para combatirlas y difuminarlas como es debido?

Tictac, líneas de marioneta...

Pocas saben que dentro de la amplia gama de exfoliantes del mercado (¡producto al que no debemos renunciar!) existen fórmulas pensadas para pieles maduras que buscan retardar la aparición de las arrugas. Es el caso del face scrub de Fancy Handy, rica en arcillas que mejoran la microcirculación periférica y la renovación celular. ¿La periodicidad? Una o dos veces a la semana, ¡más que suficiente!

Exfoliante Facial Anti-Edad, de Fancy Handy. Primor

La crema hidratante, por supuesto, es un paso que no debemos saltarnos más. Adecuadamente combinada con un protector solar, hay que buscar aquellas que en sus fórmulas contengan ingredientes como el ácido hialurónico, el aloe vera o la urea, entre otros. Una buena elección es la SkinLongevity, de la firma Bare Minerals, cuyo secreto es la unión de la hierba de la longevidad con la niacinamida para reforzar la piel y retrasar los signos de envejecimiento a lo largo de la noche.

La crema SkinLongevity, de la firma Bare Minerals. Primor

Por último, y para potenciar los efectos de los cosméticos anteriores, es recomendable usar un Gua Sha que reactive el flujo sanguíneo y mejore el aporte nutricional de músculos, tendones, articulaciones y piel. La propuesta de la firma You are The Princess, por ejemplo, está diseñada para aumentar la circulación sanguínea, el drenaje linfático y refinar y suavizar la piel. Está elaborada con cristal volcánico Obsidian, procedente de la lava, y tiene varios ángulos de aplicación para poder ser utilizada en el rostro, cuello, escote, cuero cabelludo, cervicales, nuca, hombros y espalda.

Obsidian Gua Sha, de You are the Princess. Primor

