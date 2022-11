Si hay un mantra beauty que nos ha calado es que cada piel tiene unas necesidades únicas. Si bien es cierto que aquello del tipo de cutis (¿seco, graso o mixto?) nos ayuda a dar los primeros pasos hacia cosméticos adecuados, la realidad es que saber leer la fórmula de cada uno es la única forma de acertar y darle a nuestro rostro lo que realmente necesita para brillar con luz propia. Pero, claro, aprender cada ingrediente, para qué sirve y, además, comprobarlo requiere un tiempo y dinero que no todas estamos dispuestas a invertir. ¿No hay una guía que nos ayude a acertar a la primera?

La realidad es que no. Nuestra piel puede reaccionar a ingredientes que a priori habíamos pensado que eran indicados para ella, ya sea por su efecto o porque lo hemos combinado de forma inadecuada con otros activos (¡ojo con los ácidos). Sin embargo, sí que es verdad que, de forma generalizada, cuando nuestro cutis madura, empieza a exigir unos cuidados específicos que sí nos pueden dirigir en la elección. Y es que, como cabe esperar, las necesidades de una piel joven de 20 años no son las mismas que una de 50, ya que, probablemente, la deshidratación y las arrugas sean sus principales y sendos problemas. Por eso, te damos a continuación tres ingredientes según tu franja de edad con los que acertarás casi seguro.

Un sérum para cada edad

Con ácido hialurónico para las pieles más jóvenes. En este caso, la prevención es fundamental para retrasar la aparición de arrugas y es que, aunque con 20 años pensemos que no es necesario, no hay nada como frenar este envejecimiento. Por ello, el ingrediente mágico que debe llevar nuestro sérum es ácido hialurónico, puesto que ayudará a recuperar el colágeno que empieza a perderse. El de The Inkey List es capaz de retener hasta 1000 veces su peso en agua para que la piel esté hidratada y no pierda elasticidad.

Con Vitamina C, a partir de los 30 años. Además de las primeras líneas de expresión, en esta década la mayoría de pieles comparten el mismo problema: la falta de luminosidad, que se combate con Vitamina C. Su poder antioxidante repara y regenera la piel. Podemos encontrarlo, por ejemplo, en el sérum concentrado de Vitamina C de Salad Code, que favorece la producción de colágeno y controla la pigmentación de la piel. Además, hidrata la piel y suaviza las arrugas.

Retinol, fundamental a partir de los 40. Cuando las arrugas ya han hecho acto de presencia, el retinol puede ser nuestro mejor aliado, ya que fomenta la renovación celular total, lo que se traduce en un mejor aspecto de la piel que va desde la textura y el tono. El de Beauty Drops estimula la producción de colágeno, mejora la textura de la piel e incrementa la hidratación para que los efectos del envejecimiento se minimicen.

