6 señales que indican falta de vitamina C en tu piel

La vitamina C se ha convertido en uno de nuestros ingredientes cosméticos favoritos y es que este potente antioxidante es tan importante tanto para nuestro organismo como para la salud de nuestra piel. Por un lado, nos protege contra el fotoenvejecimiento causado por el sol (el principal culpable de la aparición de las arrugas), mientras que por el otro combate los radicales libres, protegiendo a las células del estrés oxidativo que causa su deterioro.

También favorece a la síntesis del colágeno, que se encarga de mantener la estructura y elasticidad de la piel y aporta luminosidad, ya que funciona como despigmentante y favorece a la síntesis de la melanina. Además, regenera la piel, la protege contra los factores ambientales y hace que se vea más uniforme, mejorando la textura.

Este superingrediente se encuentra en muchos alimentos y los cítricos son los más conocidos. Sin embargo, cabe destacar que nuestro cuerpo no puede producir vitamina C, por lo que es importante estar alerta para captar las posibles señales que indican una falta de esta vitamina.

1. Piel apagada y cansada

La vitamina C ayuda a neutralizar los radicales libres que provocan estrés oxidativo, esto es que ayuda a estimular la piel para recuperar un aspecto joven, fresco y luminoso. Además, esto contribuye a su vez a combatir el envejecimiento prematuro de la misma. Por lo tanto, si vemos nuestra piel sin luz y cansada, es posible que necesitemos un sérum con este ingrediente.

2. Pérdida de volumen

Con el paso de los años la producción de colágeno disminuye y, por lo tanto, la piel va perdiendo volumen y firmeza. No obstante, la vitamina C contribuye a estimular la producción de colágeno para retrasar esa flacidez de la piel tan habitual.

3. Manchas en la piel

Aunque pueden deberse a numerosos factores, las manchas en la piel también pueden venir dadas por una falta de vitamina C. Además, este activo también actúa como despigmentante para eliminar las manchas y darle a tu piel un tono unificado y, por consiguiente, mucho más luminoso.

4. Acné y rosácea

El acné y la rosácea no tienen un origen en la ausencia de esta vitamina, pero sí una solución. De hecho, las personas que se aplican a menudo vitamina C de forma tópica en su rostro no sufren estos problemas y es que reduce el enrojecimiento de la piel, al igual que los folículos pilosos que dan lugar a las rojeces.

5. Envejecimiento prematuro

¿Notas que tu piel tiene más años que tú? Pues bien, la vitamina C es un gran antioxidante, de hecho, es una de sus características más conocidas hoy en día y es que ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y, por tanto, la aparición de arrugas y líneas de expresión antes de tiempo.

6. Piel deshidratada

Por último, la piel deshidratada también puede ser una consecuencia de la falta de esta vitamina que ayuda a regenerar la piel y, por tanto, contribuye a que todas las capas estén lo suficientemente hidratadas para conseguir una piel con volumen, tersa y luminosa.

Si tienes algunos de estos problemas y no sabes por dónde empezar, te dejamos una selección de productos para que escojas el que más se adapte a tu rutina facial y estilo de vida y conseguir una piel con exceso de 'glow'.

Esponja de maquillaje infusionada con vitamina C de You Are The Princess Cortesía

Si no quieres añadir un paso más a tu rutina, siempre puedes aplicarte la vitamina C de una forma tan original como esta. You Are The Princess ha sacado una esponja de maquillaje infusionada con un 3 % de vitamina C (2,49 €) para que, cuando nos difuminamos el maquillaje en el rostro, se liberen sobre nuestra piel los beneficios de este activo.

Tónico 'Vitamin C' de Pixi Cortesía

Los tónicos son una de las formas más rápidas de añadir la vitamina C a nuestra rutina, ya que se absorben en muy poco tiempo y a penas nos quitan tiempo. Uno que incluye este activo es el Vitamin C de Pixi (25,99 €), una loción tónica ilumina, protege y exfolia la piel que está formulada a base de vitamina C, probióticos, corteza de sauce y extractos de frutas.

Sérum 'C15 Super Booster' de Paula's Choice Cortesía

Los sérums suelen ser las opciones más escogidas, ya que es son los que más concentración de vitamina C tienen. Sin embargo, solo tiene los beneficios de este único ingrediente, puesto que no está combinado con otros como, por ejemplo, en los tónicos.

Uno de los favoritos de las consumidoras es el C15 Super Booster de Paula's Choice (59 €) porque es uno de los pocos que vienen combinados con otros activos en una mezcla de 15% de vitamina C estabilizada un pH de 3,0, péptidos para suavizar la piel y potentes antioxidantes como la vitamina E y el ácido ferúlico.

Vitamin C Ester Photo-Brightening Moisturizer de Perricone MD Cortesía

Una de las formas más fáciles de introducir la vitamina C en nuestra rutina es que sea parte de la fórmula de un cosmético que utilizábamos, como la crema facial. Una de ellas es la Vitamin C Ester Photo-Brightening Moisturizer de Perricone MD (77 €), que no solo incluye este ingrediente, sino que añade un SPF 30 para protegerlo de los rayos UVA y UVB. Además, también incorpora ácido alfa lipoico, que reduce la aparición de líneas finas y arrugas para una crema facial antiedad más potente.

