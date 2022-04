3 peinados de invitada de boda fáciles y originales en menos de dos minutos

Tras más de dos años de pandemia, por fin decimos adiós a las mascarillas en espacios interiores y parece que, poco a poco, vamos volviendo a la tan anhelada 'antigua normalidad'. La primavera 2022 es sinónimo de esperanza y alegría y, con ella, regresan los eventos, más concretamente las bodas.

Este sector que ha sido uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus se recupera y estrena temporada por todo lo alto. Tanto si eres de las que tiene una boda próximamente como cualquier evento especial (ya sea una comunión, un bautizo o una fiesta), esto te interesa.

Cuando pensamos cómo será nuestro look de invitada a un evento, todas soñamos con un estilismo bonito y original y, a poder ser, que no suponga un desembolso demasiado grande. Por supuesto, para acertar es importante cumplir con el protocolo de vestimenta eligiendo un vestido o traje con el que nos sintamos bien pero, como así ocurre con cualquier otro tipo de estilismo, nuestro 'beauty look' jugará un papel fundamental, especialmente nuestro peinado.

Los recogidos y semirecogidos se convierten en la opción favorita de la mayoría de invitadas, ya que aportan elegancia y sobriedad a cualquier look. Sin embargo, por norma general, las mujeres confían en un experto peluquero para realizarse estos peinados pero, ¿sabías que existen alternativas que podemos crear desde casa y que no nos llevarán más de 2 minutos? Nos las muestra la conocida 'influencer' valenciana Mery Turiel, una de las favoritas entre las jóvenes españolas.

Ahora que ya has visto el vídeo, no te pierdas el paso a paso para poder hacer estos tres peinados facilísimos en casa.

1. Coleta baja al estilo 'bubble'

Las coletas bajas pulidas son una muy buena opción para un peinado de invitada pero, ¿qué te parece la idea de darle un toque diferente? Para ello, Mery Turiel fusiona este tradicional recogido con la tendencia 'bubble' (o burbuja). Realizarlo es muy, muy fácil. ¿Tomas nota?

Recoge tu melena con un coletero extrafino en una coleta baja. Después, introduce la cola por la parte superior de la coleta, es decir entre la mitad del pelo antes del coletero. Repite este mismo paso anterior agarrando la cola de la coleta con un coletero extrafino una vez más, creando así una burbuja. A la altura de la mitad del pelo e introduciendo la melena en la mitad de esa burbuja. Por último, repite el paso anterior con un tercer coletero creando una nueva burbuja e introduce la punta de la coleta en la mitad de esta.

2. Moño bajo con trenza

Un moño bajo es sinónimo de elegancia y, por ello, es uno de los peinados favoritos en las alfombras rojas. Mery Turiel propone apostar por este recogido pero dándole un toque extra de originalidad con una trenza. ¿Cómo hacerlo?

Echa tu pelo para atrás, hacia la espalda, y separa dos mechones gruesos hacia la parte delantera. Después, con una goma fina y de tamaño no demasiado grande (con el fin de que agarre bien la melena), recoge la parte baja de tu pelo sobrante en un moño a la altura de la nuca. Trenza los dos mechones delanteros y únelos con un coletero extrafino. Pasa esta trenza de ambos mechones hacia la parte trasera, dejándola en la parte baja del moño. ¡Y listo! Nuestra recomendación es que lo sujetes bien con horquillas de tu color de pelo.

3. Coleta baja con trenzado superior

Otra manera elegante de lucir una coleta baja es como propone Mery Turiel en el tercer peinado de su vídeo.