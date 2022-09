Tres cortes para pelo rizado muy en tendencia para este otoño con los que lucir una melena con volumen y un rizo definido

Septiembre también marca el nuevo año 'beauty' para comenzar la rentrée con las pilas cargadas y, por qué no, un nuevo look. En materia capilar, las tendencias nos llevan hacia peinados naturales, donde las texturas onduladas y rizadas serán las grandes protagonistas, teniendo como musas a Matilda Djerf, Zendaya o Negin Mirsalehi, entre otras.

Aunque el pelo rizado siempre está de moda, hoy es más tendencia que nunca y este otoño-invierno dejaremos la plancha a un lado para darle a las ondas y rizos el lugar que se merecen. En estos momentos en los que se resaltan las texturas naturales, los rizos no podían quedarse al margen, demostrando que tienen mucho que decir y de diferentes maneras.

Aunque hay muchos estilos diferentes, hemos seleccionado 3 muy en tendencia con los que podrás presumir de rizos bonitos, definidos y con mucho volumen.

1. Melena XXL

Kaia Gerber presumió de melena rizada durante la gala MET de este año. GTRES

Las melenas largas y voluminosas son un 'must' para este otoño y las veremos en todas las texturas y colores. En cuanto a los rizos, vuelve la cabellera noventera que popularizaron tanto Julia Roberts como Sarah Jessica Parker: muy rizada, mucho volumen y muy larga, sin excepciones.

Se trata de uno de los looks más bonitos para cabelleras rizadas que hay que probar, al menos, una vez en la vida para presumir de melena de sirena.

2. Midi con flequillo

Zendaya siempre ha sido una musa para las chicas 'curly' GTRES

Ya sea en un corte 'shaggy', como 'mullet' o 'wolf cut', estos looks midi harán maravillas con el pelo rizado, dándole mayor definición y dimensión al cabello. Acompañados siempre de un flequillo, ya sea recto, ligero o cortina, darán a estas melenas un aire muy fresco y juvenil, perfecto para aquellas mujeres que no quieren pasar desapercibidas y busquen potenciar su belleza natural.

3. Pixie

El corte 'pixie' de Halsey con sus rizos naturales es uno de los más icónicos de la cantante. GTRES

El 'pixie' es, sin lugar a dudas, uno de los looks más favorecedores que pueden llevar las chicas 'curly'. Es extremadamente fácil de peinar, no requiere mantenimiento y los rizos estarán perfectos 24/7, por lo que no es de extrañar que sea una de las principales tendencias para pelo rizado de este año.

Siendo más corto por los lados y más largo arriba, este corte permite que saquemos todo el partido a los rizos sin apenas esfuerzo y sin tener que invertir las horas que requieren las diferentes técnicas de definición del método 'curly'.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.