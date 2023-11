Once calendarios de Adviento de belleza y maquillaje para prepararse para la Navidad

Un calendario de Adviento es la excusa perfecta para darte un capricho diario durante los 24 días previos a la Navidad. Esta tradicional cuenta atrás se creó en la Alemania protestante del siglo XIX donde los niños encendían una vela cada domingo del Adviento para no perder la cuenta de cuánto faltaba hasta la llegada del 24 de diciembre, hoy por hoy estos calendarios han cobrado tal popularidad que no existe marca que no lance el suyo propio.

Mini tallas de los best sellers, nuevos descubrimientos e incluso productos 'full size' en los más jugosos. Estas son las sorpresas que puedes descubrir en los 11 calendarios de Adviento de belleza y maquillaje que amenizarán tu espera navideña.

Once calendarios de Adviento de belleza de 2023

Once calendarios de Adviento Lush

Una cuidada selección de productos veganos de Lush que te acompañarán hasta el día de Navidad. Con una caja de edición limitada diseñada por Andre Williams que contiene productos exclusivos para la ocasión, así como favoritos de años anteriores como 'Snow Fairy'. “Esta caja es una gran fiesta, la celebración de un buen momento para todos” declara su diseñador, la caja se puede utilizar como almacenaje después de descubrir las sorpresas de su interior. Ya disponible online y en tiendas físicas, con 25 productos por 245 euros.

Once calendarios de Adviento OPI

Si tu pasión dentro del mundo 'beauty' es la manicura, el calendario de Adviento 'Terribly Nice' de OPI será tu placer culpable en diciembre. Con 25 mini tallas para vestir tus manos con los tonos más navideños y en tendencia como Blame The Mistletoe, un magenta con destellos; Sickeningly Sweet, un lila digital o Lincoln Park After Dark, un profundo negro. Disponible en la web de la marca por 131,80 euros.

Once calendarios de Adviento MASQMAI

Para aquellas que no aguantan la espera y 24 días son una vida, Masqmai lanza su calendario exprés con una cuenta atrás con doce 'best seller' de la marca. Sus fórmulas icónicas aparecen presentadas en versión mini y dos en 'full size' para que cuides cuerpo, rostro y cabello de manera integral. El calendario de doce días de Adviento de Masqmai está en su web por 99,90 euros.

Once calendarios de Adviento Nuxe

Estas navidades, Nuxe ilumina tu fiesta con 24 sorpresas únicas formuladas para hidratar tu piel y tu cabello en profundidad. Aceites, cacao y mantecas nutritivas en versión mini en una caja dorada exclusiva por 79,90 euros.

Once calendarios de Adviento Adopt

Para las amantes del perfume, para aquellas que no se casan con un solo aroma Adopt lanza 'L'Exceptionnel', su calendario exclusivo y diseñado en Francia con 22 aguas de perfume y 2 tratamientos de belleza. Fragancias de autor para un mes de diciembre delicioso que puedes encontrar en este cofre en su web por 109,95 euros.

Once calendarios de Adviento Yve Rocher

"El guardián de los tesoros" de Yves Rocher, una cuanta atrás de 24 días cargados de sorpresas que no han sido desvelados para evitar cualquier spoiler. Incluyen tratamientos faciales, cuidado corporal, productos capilares y de baño, maquillaje y hasta una de las fragancias más amadas de la casa. Por si fuera poco, una vez hayas rescatado cada uno de los productos podrás reutilizar el cofre como joyero o cajonera de almacenaje de tus cosméticos predilectos. Disponible en la web por 49,95 euros.

Once calendarios de Adviento L'ORÉAL PARIS

Y de los que guardan el gran secreto, a los que desvelan todo su potencial desde el día uno para que te mueras por abrir cada una de las sorpresas. L'Oréal Paris presenta su calendario de Adviento con 24 productos icónicos de la casa en 'full size' para que repongas tus imprescindibles antes de las fiestas. De venta online por 95 euros.

Once calendarios de Adviento DIOR

Un calendario de Adviento lleno de magia, eso es la casa Dior. Inspirado en la fachada de la histórica boutique del 30 Avenue Montaigne, cuando abras el cofre descubrirás una suntuosa decoración imaginada por Pietro Ruffo. Contiene 24 miniaturas Dior como sus perfumes, sofisticadas creaciones de maquillaje, tratamientos de belleza y velas perfumadas, que serán tuyas por 600 euros. El calendario de lujo de toda la selección.

Once calendarios de Adviento Essence

Asequible, accesible y muy emocionante. Essence lanza su icónico y esperado calendario de Adviento como cada año con 24 sorpresas de los favoritos de la marca por solo 34, 99 euros.

Once calendarios de Adviento Lovehoney

Por último, en esta selección de once calendarios de Adviento el más atrevido y provocador con productos de Womanaizer. Veinticuatro sorpresas para disfrutar y jugar en pareja antes, durante y después de las fiestas de Navidad. Disponible en la web por 180 euros.

