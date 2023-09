El corrector de ojeras que triunfa en Amazon solo cuesta 7 euros: te contamos los secretos de este imprescindible en tu neceser

Todas soñamos con encontrar ese cosmético todoterreno que nos ayude a resolver el maquillaje diario en pocos toques: adiós, ojeras, arrugas y granitos. Sin embargo, es difícil dar con un producto que se adapte a nuestro tipo de piel y a sus necesidades para evitar problemas mayores derivados de un abuso o falta de distintos activos que pueda provocar sequedad, grasa o reacciones alérgicas. Pero, todo hay que decirlo: no es imposible. De hecho, ya son muchas las que utilizan a diario una de las propuestas de Maybelline más virales. ¿Has oído hablar de su borrador?

Probablemente sí y, la verdad, no es de extrañar, pues solo en Amazon ya tiene más de 23.500 valoraciones y casi cinco estrellas doradas que certifican que quien lo prueba acaba encantado con los resultados. De hecho, suele jugarse el primer puesto como corrector de ojeras más vendido de su catálogo, algo que no es de extrañar: a sus cualidades todoterreno se suma un precio bastante accesible que, a fecha de hoy, no supera los siete euros.

Corrector de imperfecciones de Maybelline. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Borrador mágico Descripción: Corrector de ojeras de textura fluida en varios tonos que se funde con la piel para eliminar las zonas oscuras de los ojos, las arrugas y los granitos o marcas. Marca: Maybelline Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 6.64 Imagen:

Por qué comprar el corrector de Maybelline

Una solución ‘beauty’ 10 en 1. Este corrector, además de borrar las ojeras y cubrir las imperfecciones, ofrece otras soluciones, por lo que se convierte en un indispensable en nuestro neceser. Así pues, también ilumina el lagrimal, define el rostro y las cejas y unifica el tono de la piel. Es perfecto para usar como prebase para párpados y labios para conseguir los mejores resultados.

Este corrector, además de borrar las ojeras y cubrir las imperfecciones, ofrece otras soluciones, por lo que se convierte en un indispensable en nuestro neceser. Así pues, también ilumina el lagrimal, define el rostro y las cejas y unifica el tono de la piel. Es perfecto para usar como prebase para párpados y labios para conseguir los mejores resultados. Compuestos naturales. Este cosmético cuenta en su composición con bayas de Goji, un antioxidante natural para la piel, y con Haloxyl, un descongestionante para tratar y reafirmar las bolsas y ojeras.

Este cosmético cuenta en su composición con bayas de Goji, un antioxidante natural para la piel, y con Haloxyl, un descongestionante para tratar y reafirmar las bolsas y ojeras. No reseca. Uno de los beneficios de este producto es que no reseca la piel, puesto que su fórmula es hidratante para que, al mismo tiempo que corrige, hidrate el rostro y no produzca sensación de sequedad o tirantez.

Uno de los beneficios de este producto es que no reseca la piel, puesto que su fórmula es hidratante para que, al mismo tiempo que corrige, hidrate el rostro y no produzca sensación de sequedad o tirantez. Resalta los rasgos. Un truco que puedes llevar a cabo con este cosmético es comprar dos tonos diferentes. Utiliza el más claro para iluminar y uno más oscuro para realzar pómulos y definir líneas.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.