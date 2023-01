Si viajas esta Navidad, recuerda que tu perro es uno más de la familia y también lleva cinturón

Los preparativos antes de un viaje son muchos, por eso, hay ciertas personas que se estresan antes de unas vacaciones por el transporte, el equipaje o los indispensables para meter en el bolso. Los aeropuertos o las estaciones de tren y autobús agobian y estresan más que un viaje en coche, no obstante, este último también requiere unos preparativos que en el transporte público no existen. Por ejemplo, revisar la presión de los neumáticos, echar gasolina o equipar el vehículo con previsiones por si tenemos algún contratiempo meteorológico (¡o incluso un atasco!).

Y, como no, si viajamos con niños debemos preparar sus sillitas especiales y homologadas. Pero, qué ocurre si viajamos con mascotas porque, muchas veces, no reparamos en su seguridad (y la nuestra), como en el resto de preparativos. Los perros son parte de la familia y, por tanto, también deberán abrocharse el cinturón para proteger su vida y la del resto de pasajeros. Por eso, si vas a viajar esta Navidad este cinturón para mascotas que se ata fácilmente a su arnés no se te debería olvidar (¡además evita multas!).

Uno de los mejor valorados. Amazon

Este modelo está fabricado en tela de nailon de alta calidad para garantizar la máxima seguridad. Cuenta con un broche giratorio de aleación de zinc sólido y hebillas resistentes. Además, las hebillas y las correas son ajustables para que las adaptes a tu coche. En resumen, este cinturón garantizará un viaje navideño más seguro para tu mascota y para el resto de integrantes del vehículo.

