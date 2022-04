Se acabó eso de acumular deshechos en los viajes, ¡los mini cubos de basura para el coche existen!

Cuando tenemos por delante un largo viaje y ya llevamos varias horas metidos en el habitáculo del coche conduciendo, o de pasajeros, podemos caer en la tentación de amontonar basura en los compartimentos de las puertas o, incluso, en los asientos. Por eso, cuando hacemos una parada nos cuesta más recoger todos los deshechos del coche para tirarlos a una papelera, que salir del propio vehículo. Hay quienes, también, ilegalmente e inmoralmente, tiran esos desechos por la ventanilla a la carretera. Así que, para evitar cualquiera de estas opciones y mantener limpio nuestro vehículo, existe una solución en la que, quizás, no habías reparado o no sabías que existía.

Hablamos de los cubos de basura especiales para el coche. Pequeños, prácticos y fáciles de instalar, así son las papeleras para vehículos. Además, con este invento tu coche también estará protegido de posibles fugas y manchas de nuestra basura, lo que quiere decir, que un zumo que parecía vacío nunca más volverá a mancharte la tapicería del coche, si lo introduces en estas papeleras herméticas.

Si nunca has visto uno, desde 20deCompras te dejamos este cubo pequeño y discreto para colocar en el lateral del asiento del conductor para no distraerte mientras conduces o en cualquier parte del vehículo donde lo necesites. Es resistente, muy duradero, no deja que se escapen los olores y, además, es impermeable. Por tanto, podrás tirar basura, incluso, con líquidos.

Múltiples funciones

Este contenedor de basura se puede colgar en el bolsillo de cualquier puerta del automóvil y no tienes por qué usarlo de basura, también se puede utilizar como bote de almacenamiento, de cenicero, portavasos o, incluso, portamonedas. Y tampoco importa cómo sea de grande tu coche, es apto para cualquier tamaño de vehículo.

