Se acabó el "dónde he aparcado el coche": el invento de 30 euros para geolocalizarlo en un minuto

Quien diga que no, miente: todos hemos olvidado alguna vez dónde habíamos dejado el coche aparcado. En el garaje de unos grandes almacenes o de un parque de atracciones, en una calle cercana a casa, en una ciudad desconocida y otros tantos supuestos que, ahora, forma parte de las historias particulares de muchos. No obstante, hay trucos muy efectivos para que esto no pase, desde la tradicional foto al nombre de la calle a marcar la ubicación exacta en alguna de las aplicaciones de mapas disponibles para smartphones. Pero, ¿es el que más nos gusta? Sí, hasta que descubrimos las ventajas de la geolocalización...

La tecnología GPS puede sernos muy útil en este sentido, ya que nos permite apostar por dispositivos como los localizadores para el coche. Estos, por un precio bastante asequible, nos indican dónde está nuestro coche en todo momento, algo muy útil para los conductores más despistados, pero también para garantizar la seguridad del vehículo. Además, su uso es muy sencillo en la mayoría de ocasiones: basta con colocar el gadget en el coche y sincronizarlo con una aplicación móvil donde podremos recoger todos los datos. ¿Qué te parece apostar por el modelo de Salind 11, uno de los más populares de Amazon, que cuesta menos de 30 euros?

Este localizador GPS apenas cuesta 30 euros. Amazon

Cómo funciona este dispositivo

El objetivo principal de este dispositivo es que tu coche esté localizado mediante un GPS. Este ofrece una configuración sencilla para que podamos usarlo sin perder mucho tiempo en cuanto llega a nuestras manos. Se fija mediante un imán en el salpicadero del vehículo y a partir de ahí envía localizaciones, avisos y guardar rutas. Su batería tiene una autonomía de unos 40 días si lo usamos una hora a diario. Si es menos, es capaz de ofrecer hasta 90 días de batería. Este modelo se sirve de un modo de ahorro de energía inteligente con el que el rastreador pasa a modo espera cuando no está en movimiento. Esto no implica que, si hemos establecido alarmas, estas se apaguen.

Entre las prestaciones de seguridad que este modelo ofrece al vehículo encontramos la geovalla, un perímetro que puedes establecer a modo de zona segura para que, si el vehículo abandona o entra en el área recibas una notificación. También ofrece localización en vivo que se actualiza cada 30 segundos y un envío diario de la ubicación actual, a pesar de que el rastreador esté en un mismo sitio durante mucho tiempo, para asegurarnos que todo está bien. Eso sí, para poder activar la geolocalización, integra una tarjeta sim que se conecta a la red. Eso sí, requiere de un plan de suscripción a la aplicación que tiene un precio de partida desde 5,07 euros al mes.

