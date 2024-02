El portabicicletas que triunfa en Amazon y cumple las normas de la DGT para que no te multen

Cuando los amantes del ciclismo viajan en coche y no pueden transportar su bicicleta parece que les falte algo, sobre todo si viajan a la montaña o a una ciudad que querían recorrer sobre dos ruedas. Por eso, los portabicicletas son un must para los amantes del ciclismo y no solo para los viajes, también para su día a día si se desplazan en coche a ciertas rutas para bicis. Y, la Dirección General de Tráfico (DGT) también los aconseja porque "son adecuados al vehículo y es lo mejor para llevar la bici donde se necesite". Pero, en el mercado hay diferentes tipos de portabicicletas y hay que tener en cuenta también una serie de normas y obligaciones al usarlos. Hay modelos de techo, de remolque, como carga (la cual debe ir señalizada con dispositivos de alumbrado y señalización V-20), de enganche y de portón trasero.

En 20deCompras hemos elegido el último tipo de los señalados, el portabicicletas en de portón trasero. El motivo es que son los más económicos y permiten transportar desde una a tres bicicletas. Solo hay que fijarlos sobre la puerta del maletero con unas cinchas muy fáciles de ajustar. Eso sí, una vez que colocas las bicicletas no es posible acceder al maletero, por eso, hay que elegir uno que sea tan fácil de colocar como de desmontar.

En estos casos, además, la DGT apunta que lo único que hay que tener en cuenta es que las bicicletas no deben obstaculizar la visibilidad de la matrícula y pilotos traseros. Porque, en ese caso, deberíamos utilizar una placa de matrícula adicional y sistema de alumbrado o seríamos multados. Teniendo en cuenta todas estas diferencias y normas, este portabicicletas de la marca Allen Sports, fácil de colocar y con capacidad para dos bicis te encantará. Solo recuerda las señales y la matrícula adicional en el caso de que fuera necesario.

Puedes instalarlo y desmontarlo en pocos segundos. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Portabicicletas Premier de 2 bicicletas Descripción: Portabicicletas Premier de 2 bicicletas para montar en el maletero Marca: Allen Sports Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 93.33 Imagen:

El diseño de este portabicicletas es simple y resistente, apto para la mayoría de modelos de coche. Como indicábamos antes, su diseño también garantiza una rápida instalación y desmontaje para no molestarte en el uso del maletero. Con ayuda de unos amarres individuales tus bicicletas quedarán sujetas y protegidas. Y, por la carrocería de tu vehículo tampoco tendrás que preocuparte porque la estructura está acolchada para evitar rasguños.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.