Más allá de ser el futuro, la movilidad eléctrica se está convirtiendo en una gran apuesta empresarial a la que muchas marcas están pensando en dar el salto, y no únicamente las relacionadas con la automoción. Según informa la agencia Reuters, el gigante tecnológico Huawei estaría planeando empezar la producción de vehículos eléctricos bajo su propia marca. Al parecer y según la misma agencia, Huawei estaría iniciando conversaciones con empresas de la automoción china como Chongqing Changan Automobile Co para iniciar la producción en sus fábricas.

Esta nueva línea de ventas se abriría para Huawei Technologies después de una era política en la que las sanciones a las tecnológicas chinas por parte de Estados Unidos mermaron su cuota de mercado, ante la imposibilidad de conseguir compontes de cualquier otra empresa norteamericana.

Sin embargo, tal y como recoge el portal Bloomberg, una fuente de la propia firma china habría negado la posibilidad de que Huawei iniciara una andadura de tamaño calibre en la movilidad eléctrica. Pero al parecer, Huawei estaría así mismo iniciando conversaciones con otra serie de empresas tecnológicas sobre la manufactura de vehículos 100% eléctricos, contando con que Huawei ya ha desarrollado anteriormente tecnología para este tipo de coches incluyendo sensores, sistemas de software y comunicación 5G. Algunas de las relaciones empresariales de esta tecnológica china son con General Motors y SAIC Motor.

Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales al respecto de la producción de coches eléctricos bajo la marca de Huawei Technologies, esta empresa no sería la primera en lanzarse al mercado de la movilidad eléctrica. Desde el anuncio de la unión entre Baidu y Zhejiang Geely Holding Group para producir vehículos eléctricos inteligentes; hasta los planes de Xiaomi para iniciar a desarrollar este tipo de movilidad (que, por otro lado, aún no se han concretado), numerosas compañías chinas están entrenando en el mercado de los vehículos eléctricos y electrificados.

